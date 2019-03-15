Fotoğraf düzenleyici programlar, uygulamalar ve ücretsiz online araçlar

Çektiğiniz ya da internetten indirdiğiniz fotoğrafları kırpmak, rengiyle oynamak ya da üzerinde başka değişiklikler yapıp bu görselleri daha çekici hale getirmek istiyorsanız pek çok fotoğraf düzenleyici uygulamadan, siteden ya da programdan faydalanabilirsiniz. İnternet üzerinden ulaşılabilen ve hem bilgisayarlardan hem de akıllı telefon ve tabletlerden kolayca kullanılabilen bu programlar ile görsellerinizi özgürce düzenleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİ PROGRAMLAR Bilgisayardan fotoğraf düzenleme imkanı tanıyan bazı programlar aracılığıyla görsellerinize ayrı bir tat katabilirsiniz. Bilgisayardan kullanabileceğiniz fotoğraf düzenleme programlarından bazıları şunlardır: 1. Photoscape Bilgisayara indirdikten sonra son derece eğlenceli ve kolay bir şekilde resimlerinizi düzenleyebileceğiniz bir program olan Photoscape, herhangi bir ücret talep etmemesi sebebiyle bu alandaki en çok tercih edilen programlardan birisidir. Fotoğraflarınızın görsel kalitesini artırmak ve düzenlemek için pek çok olanak sağlayan bu programı bilgisayarınıza yükledikten sonra özgürce kullanabilirsiniz.

2. Picasa İlk etapta bir fotoğraf albümü yönetim programı olarak piyasaya sürülen, sonrasında zaman içinde geliştirilerek fotoğraf düzenleme özellikleri ile zenginleştirilen bir program olan Picasa, sade ve anlaşılır bir arayüze sahip işlevsel karakteri ile işinizi kolaylaştıracaktır. 3. Paint.Net Halihazırda Windows işletim sistemine kurulu olarak gelen Paint programına kıyasla biraz daha gelişmiş bir yapıda olan Paint.Net karışık bir fotoğraf düzenleme programı olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar çok profesyonel olduğunu söyleyemesek de profesyonel fotoğraf düzenleme programları için alıştırma yapan kullanıcılar için önerilen bir programdır. 4. GIMP Gelişmiş bir görsel oluşturma ve fotoğraf düzenleme programı olan Gimp, açık kaynaklı bir programdır ve herhangi bir ücret edemeye gerek duyulmadan bilgisayara yüklenebilir. Daha çok Adobe Photoshop programına alternatif olarak düşünülen bu program başta Linux olmak üzere Windows, macOS gibi işletim sistemlerinde sorunsuz olarak çalışır. Online Fotoğraf Düzenleme Siteleri Herhangi bir program yüklemeye ihtiyaç duymadan tarayıcınız üzerinden bazı sitelere girerek fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. İşte en kullanışlı düzenleme siteleri:

1. Pixlr Pixlr’ın sunduğu online ve ücretsiz fotoğraf editörü sayesinde herhangi bir program indirmeye gerek kalmadan tarayıcınız üzerinden dilediğiniz gibi fotoğraflarınızı düzenleyebilir, renklendirebilir, yazılarla zenginleştirebilirsiniz. Son derece kullanışlı bir fotoğraf düzenleme sitesi olan Pixlr, kendine has pek çok özelliği sayesinde adeta bir Photoshop programı gibi işlev görüyor. Pixlr 2. PicMonkey PicMonkey şık tasarımı ile dikkat çeken bir web sitesi. Bu site üzerinden fotoğraflarınıza çeşitli filtreler ekleyebilir, renklendirmeler yapabilir ve daha pek çok düzenlemeye imza atabilirsiniz. Kullanıcı dostu bir site olan PicMonkey, basit bir arayüze sahip. PicMonkey 3. Pho.to Pho.to sitesinin editörü ile bilgisayardan ya da Facebook'tan bir fotoğraf yükleyerek, bu fotoğraf üzerinde birçok düzenleme yapabilirsiniz. Görsellerinize çıkartmalar, metinler, çerçeveler ve bazı efektleri ekleyebileceğiniz bu düzenleme sitesi tamamen ücretsiz olarak pek çok değişiklik yapmanıza olanak tanıyor.

Pho.to AKILLI TELEFON VE TABLET İÇİN FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİ UYGULAMALAR Bilgisayar kullanmadan fotoğraf düzenlemek isteyenler için de alternatifler vardır. Akıllı telefonunuz ya da tabletinizden fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz popüler ve işlevsel uygulamalardan bazıları şunlardır: 1. VSCO Mobil fotoğrafçılık ile ilgilenen kullanıcıların vazgeçilmez uygulamalarından birisi olan VSCO, zengin filtre ve düzenleme seçenekleri ile ön plana çıkıyor. VSCO, bazı temel özellikleri ücretsiz sunsa da tam işlevsel kullanılabilmesi için yıllık ücretli üyelik sistemine dahil olunması gerekiyor. Videolar için de filtre ekleme özelliğine sahip olan VSCO, özellikle profesyonel fotoğraflar çekenlerin işine yarayacak türden bir uygulama. 2. Snapseed Google çatısı altında kullanıcılarına hizmet veren bir uygulama olan Snapseed, JPEG formatındaki görsellere ek olarak RAW formatındaki görselleri de düzenlemenize olanak tanıyor. Fırça, yapı, iyileştirme, HD, perspektif başta olmak üzere içerisinde toplamda 29 adet araca ve filtreye yer veren Snapseed, temel düzenlemeler yapmak isteyen kullanıcıların isteklerini yerine getirebilecek kapasitede bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

3. Afterlight Mobil cihazlar için popüler uygulamalardan biri olan Afterlight'ta 75'in üzerinde filtre yer alır ve uygulamanın doku özellikleri Afterlight'ı özel yapan hususlardan birisidir. Fotoğraflarınıza apayrı bir görünüm kazandırmak için doku özelliğine ek olarak üst seviye fotoğraf düzenleme araçlarını da bünyesinde barındıran bu uygulama, telefonu ile görsellerini daha çekici hale getirmek isteyenler için gayet işlevseldir. 4. LightX Fotoğraf düzenlemenize ek olarak sanatsal fotoğraflar oluşturmanıza da imkan tanıyan LightX, mobil cihazlar için ön plana çıkan uygulamalar arasında yer alıyor. LightX uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızın arka planını kolayca silebilir, fotoğraf üzerinde pek çok değişiklik yapabilir ve fotoğraflarınızı orijinal halinden bambaşka hallere çevirebilirsiniz. Profesyonel görsel düzenleme araçlarını bünyesinde barındıran bu uygulama sayesinde onlarca filtre ve efektin de yardımıyla çektiğiniz fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz. 5. PhotoSuite Masaüstündeki fotoğraf düzenleme programlarında olduğu gibi mobil cihazınızda da katmanlarla çalışmak isterseniz sizin için kullanışlı bir deneyim sunacak olan PhotoSuite ile görselleriniz üzerinde pek çok oynama yapabilir, efektler ve diğer işlemleriniz ile görsellerinizi çok daha farklı bir seviyeye çıkarabilirsiniz.

6. Prisma Gayet eğlenceli bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Prisma, ünlü sanatçıların stillerini kullanıp fotoğraflarınızı gayet dikkat çekici resimlere dönüştürür. Picasso, Munk ve daha pek çok dünyaca ünlü tarza, süslemeye ve desene uygulama içerisinde yer veren Prisma, fotoğraflarınızı adeta sanat eserine dönüştürmeye yardımcı oluyor. 7. Autodesk Pixlr Masaüstünde tarayıcı üzerinde kullanabildiğiniz Pixlr'ın mobil uygulama versiyonu olan Autodesk Pixlr, kolay kullanımlı fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisidir. Pek çok araca ve efekte yer veren bu uygulama görsellerinize kattığı kalite ile dikkat çekiyor. Görsellerinizden başarılı kolajlar oluşturabileceğiniz, resimlerinizin üzerine birbirinden farklı fontlar ekleyebileceğiniz Autodesk Pixlr sayesinde başarılı görseller yaratabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama aracılığıyla görsellerinize sonradan odaklama yapmanız da mümkündür. 8. Polarr Photo Editor Gelişmiş filtre seçenekleri ve otomatik iyileştirme araçları sayesinde fotoğraflarınıza seviye atlatmanıza yardımcı olan Polarr Photo Editor ile kendi filtrelerinizi oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Fotoğraflarınızdaki renk, derinlik, ışık, tonlama kalitelerini yeniden ayarlayabileceğiniz bu mobil uygulama sayesinde akıllı cihazınızdan gayet kolay bir şekilde görsellerinize kalite katabilirsiniz. Her ne kadar diğer mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarına kıyasla biraz daha karışık bir arayüze sahip olsa da birkaç kullanımın ardından uygulamaya kolaylıkla alışacak ve görselleriniz için ince ayarlar yapabileceksiniz.