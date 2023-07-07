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  4. Fragmanı çok konuşuldu! Venedik Film Festivali'nin açılış filmi Zendaya'lı Challengers

Fragmanı çok konuşuldu! Venedik Film Festivali'nin açılış filmi Zendaya'lı Challengers

07.07.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. Zendaya'nın başrolde olduğu ve fragmanı çok konuşulan Challengers açılış filmi olacak.

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" festivalin açılışını yapacak.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor. Film 15 Eylül'de sinemalarda.

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Luigi De Laurentiis Ödülü için Fransız yönetmen Alice Diop, jüri başkanlığı yapacak. Diop, "Saint Omer" filmiyle Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü kazanmıştı.

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