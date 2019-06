Francesco Totti 30 yıl sonra Roma'dan ayrıldı: Beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu

Francesco Totti, düzenlediği basın toplantısıyla Roma'daki görevinden ayrıldığını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Totti'nin sözleri şöyle:

"Çok düşündüm. Bu kararı almamın benim hatam olmadığını söyleyeyim. Size başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Benim amacımın bu kulübe ve takıma çok daha fazlasını vermek olduğunu biliyorlardı. Dürüst olmak gerekirse beni asla istemediler. Her kararda beni dışarıda bıraktılar. Farklı yollara bakacağım. Şu an başka bir kulüp sahibi bana güvenmek isterse buna her zaman hazırım.

FUTBOL OYNAMAMA YÖNETİM SON VERDİ

Herkes biliyor ki futbol oynamama yönetim son verdi. Direktör olarak halihazırda 6 yıllık kontratım vardı. Sessizce başladım, saha içine göre bambaşka bir dünya olduğunu biliyordum. Birçok söz verildi ve hiçbiri tutulmadı. Bazı insanlar, Romalıları Roma'dan uzaklaştırmayı kafaya koymuşlar. Amerikalılar geldiklerinden bu yana bizi bir kenara atmak için her yolu denediler. Sonunda istedikleri şey oldu, başardılar. Birçok şey beni buna düşünmeye itti.