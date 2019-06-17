Francesco Totti 30 yıl sonra Roma'dan ayrıldı: Beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu

Francesco Totti, düzenlediği basın toplantısıyla Roma'daki görevinden ayrıldığını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Totti'nin sözleri şöyle: "Çok düşündüm. Bu kararı almamın benim hatam olmadığını söyleyeyim. Size başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Benim amacımın bu kulübe ve takıma çok daha fazlasını vermek olduğunu biliyorlardı. Dürüst olmak gerekirse beni asla istemediler. Her kararda beni dışarıda bıraktılar. Farklı yollara bakacağım. Şu an başka bir kulüp sahibi bana güvenmek isterse buna her zaman hazırım. FUTBOL OYNAMAMA YÖNETİM SON VERDİ

Herkes biliyor ki futbol oynamama yönetim son verdi. Direktör olarak halihazırda 6 yıllık kontratım vardı. Sessizce başladım, saha içine göre bambaşka bir dünya olduğunu biliyordum. Birçok söz verildi ve hiçbiri tutulmadı. Bazı insanlar, Romalıları Roma'dan uzaklaştırmayı kafaya koymuşlar. Amerikalılar geldiklerinden bu yana bizi bir kenara atmak için her yolu denediler. Sonunda istedikleri şey oldu, başardılar. Birçok şey beni buna düşünmeye itti.

ROMA'YI DÖNÜŞTÜRECEK TEK KİŞİNİN CONTE OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Beni 2 yılda 10 toplantıya davet ettiler ama katılmamı hiç istemediler, her zaman son dakikada aradılar ve beni dışarıda tutmaya çalıştılar. Fienga'ya açık açık teşekkür etmek isterim. Benden yana olan tek kişiydi. Ayrıca Ranieri'ye de ücret almadan takımı çalıştırdığı için teşekkür ederim. O gerçek bir adam. Hiç para konuşmadık, 'Yarın Trigoria'da işe başlıyorum' dedi bana. Roma'yı şu an dönüştürecek tek ismin Antonio Conte olduğunu söyledim. Bize karşı çok açık oldu ve onunla birçok kez konuştuk ama sonra birtakım problemler yüzünden fikri değişti. YÖNETİM ROMALILARI, ROMA'DAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ VE BAŞARDI

De Rossi kararına asla dahil olmadım. Eylül ayında bazı yöneticilere 'Daniele'nin son sezonu olduğunu düşünüyorsanız, bunu ona doğrudan söyleyin, bana yaptığınız gibi sezonun son iki maçında söylemeyin' dedim. Benim gördüğüm şey çok açık, her zaman tek bir şeyi istediler, Roma'dan Romalıları uzaklaştırmak. Maurizio Sarri ile hiç görüşmedim. Hedefleri neydi bilmiyorum, Sarri sadece Baldini'nin favori ismiydi. Benim gözümde Fonseca iyi işler yapabilecek iyi bir teknik adam ve Shakhtar'da oldukça etkileyiciydi. Gelecek sezon maçlara giderim, neden olmasın. Ben Roma taraftarıyım. Daniele De Rossi ile birlikte Curva Sud'a gidip maç izleyebilirim, tabii başka bir yerde oynamazsa. Tabii maç izleyebilmek için tribünde peruk takmamız gerekebilir, yoksa maçı izletmezler!

BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞANLAR OLDU

Eğer geçen sezonki 50-60 milyon Euro'luk kayıp nedeniyle satış yapmamız gerekiyorsa gençleri satamayız ve gereken parayı toplayamayız. Önemli oyuncuları satmamız gerekir. Bu işler böyle yürür. Bu kimse için sürpriz bir durum değil. Eğer Roma Başkanı olsaydım ve elimde Totti ve De Rossi gibi iki ikon olsaydı her şeye müdahil olmalarını sağlardım. Etik değerleri var ve Romalı olmanın ne anlama geldiği hakkında her şeyi biliyorlar. Trigoria'da beni sırtımdan bıçaklamaya çalışanlar oldu. Asla isim vermem ama benim orada olmamı istemeyen insanlar vardı. Bu insanlar Roma'ya zarar veriyorlar, kulüp için en iyisini yapmıyorlar. Biraz geri çekiliyorum çünkü biri cevaplarsa ben de vururum. PALLOTA 8 YILDIR AYNI YANLIŞLARI YAPIYOR

2 yılda Pallotta veya Baldini ile doğrudan iletişimim hiç olmadı. Asla beni aramadılar veya mesaj bile atmadılar. Bu durumda ne düşünürdünüz? Burada istendiğinizi ve çok sevildiğinizi mi? Hayır. Daniele De Rossi ile arkadaş olarak konuştum, direktör olarak değil. İleriye bakmasını söyledim. Roma direktörü olarak çok şey söyleyemezdim ama arkadaşı olarak konuştuğumda ufukta büyük problemler olabileceğini söyledim.

Pallotta etrafını yanlış insanlarla doldurdu ve sadece onları dinliyor. Herkes hata yapar ama 8 yıl boyunca aynı hataları yaparsanız kendinize bazı sorular sormanız lazım. Bir şeyler apaçık yanlış gidiyor. Pallotta burada değil, ne işler döndüğünü bilmiyor ama ben biliyorum. Pantolonumun ceplerinde ne olduğu kadar iyi biliyorum. Ben burada büyüdüm, problemlerin ne olduğunu biliyorum, kaynakları biliyorum, kimin kimin arkasından kötü konuştuğunu biliyorum. BU ŞEKİLDE AYRILMAK FUTBOLU BIRAKMAKTAN DAHA ZOR

20 yıldır insanlar Roma'nın kazanan kimliğine döneceğini söylediler ama şampiyonluğun üstünden 18 yıl geçti. İnsanların sözlerini tutmalarını istiyorum. Benim bu kulüpte mutlak bir güç sahibi olmaya ihtiyacım yok, sadece biraz kararlara dahil olabilmeyi istiyorum. Bu şekilde ayrılmak oyuncuyken futbolu bırakmaktan daha zor çünkü bu annenizden ayrılmak gibi. Pallotta ile sadece bir kez yüz yüze konuştum o da futbolu bırakırken. Eşimle Londra'ya gittim ve Baldini de oradaydı. Gerçekten herhangi bir konuda yüz yüze konuştuğumuz tek an buydu.