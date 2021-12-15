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Fransa Cumhurbaşkanı Macron tepkilerin odağında! 2 saatlik röportaj ortalığı ayağa kaldırdı

15.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da 2022'de yapılacak seçimde Cumhuriyetçilerin adayının Valerie Pecresse'nin olarak belirlenmesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısındaki en güçlü rakibin Pecresse olduğu belirtilmeye başlandı. Seçim yarışının kızışmasıyla birlikte adaylar ekranlarda vaatlerini açıklamaya başlarken, Macron'un TF1'de yayınlanacak röportajı daha şimdiden tepkilerin odağında yer aldı. Pecresse, söz konusu konuşmanın adil olmadığını savunarak muhalefete sadece birkaç dakika ayrıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron tepkilerin odağında! 2 saatlik röportaj ortalığı ayağa kaldırdı

43 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Avrupa hedeflerini özetlemek için yaptığı iki saatlik bir basın toplantısından sonra, iç politika üzerine uzun bir televizyon röportajı için masaya oturdu. TF1'e röportaj veren ancak henüz yayınlanmayan röportaj ise diğer adayların tepkisini şimdiden çekti.

''MUHALEFETE BEŞ DAKİKA ZAMAN AYRILIYOR''

Cumhuriyetçilerin adayı Valerie Pecresse, Emmanuel Macron'un TF1'de yayınlanacak röportajın saatinin uzunluğuna tepki gösterdi ve CSA'dan konuşma süresinin azaltılmasını istedi ve ekledi: Bu benim demokrasi anlayışım değil. Bizim istediği zaman çıkacağı ve saatlerce TV karşısında açıklama yapan bir aday cumhurbaşkanımız olamaz. CSA'dan konuşma sürelerinin eşitliğini ve demokratik adil oyunu geri getirmesini istiyorum. Muhalefete beş dakika ayrılırken saatlerce seçim kampanyası yapması yanlış.

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SEÇİLİRSE İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAK

''Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak'' yorumlarının yapıldığı Pecresse yapılan anketlerde diğer adayların önüne geçmişti.

TF1 ve LCI televizyon kanalları Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı ile Çarşamba günü saat 21:05'te beş yıllık görev süresinin sonuçlarının sorgulanacağı önemli bir röportaj yayınlayacaklarını duyurmuşlardı.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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