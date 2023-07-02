Fransa'da belediye başkanının kâbus gecesi: Ailecek yaşadıkları dehşeti Twitter'dan duyurup ateş püskürdü! Ölümle burun buruna geldiler

Fransa'nın 10 kentinde saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken protestocular sokakları yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Polis cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda polis darbesine kalan kişinin bilincini yitirip yere düştüğü görüldü. Başkent Paris'te kundaklama nedeniyle büyük yangın çıktı. L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun ise ailecek yaşadıkları dehşeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken ateş püskürdü.

BAŞKANIN EVİNE YANAN ARAÇLA GİRDİLER

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.

POLİS İLE PROTESTOCULAR ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.

Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Şanzelize Caddesi'nin yanı sıra bazı semtlerinde saatlerdir protestolar devam ediyor.

Polis, coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular, havai fişeklerle kolluk kuvvetlerine karşılık veriyor, kurdukları barikatları ateşe vererek polisleri alandan uzak tutmaya çalışıyor.

KUNDAKLAMA VAKASI

Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAŞBAKAN BORNE, KRİZ MERKEZİNE GEÇTİ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, olaylar nedeniyle Paris'te kurulan kriz merkezine geçti.

Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45.000 polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti.

Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezine geldiği görüntüleri paylaşan Borne, kriz merkezine sahadaki kolluk kuvvetlerine kendisinin ve hükümetinin desteğini göstermek için geldiğini ifade etti.

GÖZALTILAR ARTTI

Öte yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV 126'sı Paris'te 65'i Marsilya'da olmak üzere ülke çapında 322 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Marsilya kentinde ayrıca protestocuların attığı havai fişeğin isabet ettiği 2 polis yüzünden yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

(AA)

