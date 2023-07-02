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  4. Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni detaylar! Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni detaylar! Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

02.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Yıldız'ın restoranda dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı belirlendi. 76 sayfalık gerekçeli kararda, "Maktul, sanıktan kurtulmaya yönelik çabasından sonuç alamadı" ifadelerine yer verildi.

Avukat Dilara Yıldız'ın bir restoranda uğradığı silahlı saldırı ve ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.Tabancasındaki mermileri Yıldız'ın başına boşaltan takıntılı eski nişanlısı Oktay Dönmez, geçen ay "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 20 yıl hapse çarptırıldı.

76 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Davayı karara bağlayan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi takıntılı nişanlıya verdiği hapis cezasının gerekçesini hazırladı. 76 sayfalık gerekçeli kararda, Dönmez'in Dilara Yıldız'ın peşini bırakmadığı, sürekli arayıp mesaj gönderdiği ve barışma için ısrarcı olduğunu anlattı. Sanığın, Yıldız'ın evinde talihsiz kadına, yanında bulunan tabanca ve kelepçenin korkutucu etkisiyle 95 bin dolarlık senet imzalatmaya çalıştığı vurgulandı.

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MİMİKLERİYLE GARSONA MESAJ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Genç avukatın, katledildiği restoranda dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı anlatılan gerekçeli kararda, garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları da ifade edildi. Olay yerine hem polis hem de Dilara Yıldız'ın arkadaşlarının gelmesi üzerine sanığın rahatsız olduğu ve genç kadının çırpınışlarına rağmen şarjörünü boşalttığı aktarıldı.

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10 GÜN BOYUNCA EVİNDE BEKLEMİŞ

Sanığın 10 gün boyunca maktulün evinde beklediği, restorana da silahla gittiğini vurgulayan mahkeme, "Sanık suç işleme kararını önceden verdi, ısrarcıydı ve tasarladı. Silahın korkutucu etkisi altında maktulü yanında tuttu. Zorla tuttuğu restoranda önce başına sonra yere düşmesine rağmen vücuduna ateş etti. Maktul, sanıktan kurtulmaya yönelik çabasından sonuç alamadı" cümlelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Dilara Yıldız

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