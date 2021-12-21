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Brigitte Macron 'erkek olarak doğduğunu' iddia edenlere dava açacak

21.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında öne sürülen iddialar Fransa'yı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, skandal iddialara karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

Brigitte Macron 'erkek olarak doğduğunu' iddia edenlere dava açacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde, erkek doğduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Ayrıca Brigitte Macron'un adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu söylenmişti. Brigitte Macron, bu iddialara dava açmaya hazırlanıyor.

FRANSA'YI KARIŞTIRAN İDDİA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, hakkında ortaya çıkan erkek doğruğuna dair iddiaların ardından dava açacak. Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu konuşulmuştu. Trogneux, Brigitte Macron’un kızlık soyadı olarak biliniyor.

Brigitte Macron'un yakınlarından ve Fransız basınından alınan haberlere göre Brigitte Macron, hakkında çıkan iddialar üzerine şikayetçi olacak. Konun yargıya taşınacağı haberini Brigitte Macron doğruladı. Bu teori eylül ayında aşırı sağcı Faits et Documents dergisinde yayımlandı. Dergi bu iddianın 'birçok uzman' tarafından desteklenen üç yıllık bir soruşturmaya dayandığını belirtti. Konuyla alakalı görüş paylaşan kimi sosyal medya kullanıcıları, bu iddialara kanıt niteliğinde, Brigitte Macron'un gençliğine dair oldukça az sayıda fotoğrafının olmasını gösterdi. Kimi kullanıcılar ise iddiaların komplo teorisi olduğunu belirtti.


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