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Fransa'da petrol kuyrukları! Tedarik sıkıntısı büyüyor mu?

08.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da birçok akaryakıt istasyonunun, petrol tedariğinde sıkıntı yaşadıkları bildirildi. Akaryakıt almak isteyen Fransız halkının istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Fransa'da petrol kuyrukları! Tedarik sıkıntısı büyüyor mu?

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 15'inde tedarik sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Ülkede, pompa fiyatındaki indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısının devam ettiği bildirildi.

İSTASYONLARA KOŞTULAR

Sorunun büyüyeceğinden endişe eden araç sürücüleri yakıt depolarını doldurmak için istasyonlara koştuğu ve farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturdukları görüldü.

SEBEPLERİNİ AÇIKLADI

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran Paris bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını doğruladı. TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle başlayan grevlerin yanı sıra, plansız gerçekleştirilen bakım çalışmalarının da ülkenin rafinaj kapasitesinin yüzde 60'ından fazlasını devre dışı duruma getirdiğini açıkladı.

'GEÇİCİ SORUNLAR'

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Bu arada ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı. Veran ise Fransa'nın genel olarak yeterli petrol arzına sahip olduğunu yineledi. Fransız Sözcü, "Dağıtımla ilgili geçici sorunlar var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Petrol
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