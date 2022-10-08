Fransa'da petrol kuyrukları! Tedarik sıkıntısı büyüyor mu?

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 15'inde tedarik sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Ülkede, pompa fiyatındaki indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısının devam ettiği bildirildi.

İSTASYONLARA KOŞTULAR

Sorunun büyüyeceğinden endişe eden araç sürücüleri yakıt depolarını doldurmak için istasyonlara koştuğu ve farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturdukları görüldü.

France ???????? Arras, files de véhicules attendant devant une station-service ⛽️



La police ????‍♀️ vérifie la réserve des automobilistes - ceux qui ont plus de la moitié du réservoir doivent faire demi-tour.#Veran est un menteur #penurie #essence #carburants pic.twitter.com/eMUTnmg8UV — RASEK ???? (@rasekrasek) October 7, 2022

SEBEPLERİNİ AÇIKLADI

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran Paris bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını doğruladı. TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle başlayan grevlerin yanı sıra, plansız gerçekleştirilen bakım çalışmalarının da ülkenin rafinaj kapasitesinin yüzde 60'ından fazlasını devre dışı duruma getirdiğini açıkladı.

'GEÇİCİ SORUNLAR'

Bu arada ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı. Veran ise Fransa'nın genel olarak yeterli petrol arzına sahip olduğunu yineledi. Fransız Sözcü, "Dağıtımla ilgili geçici sorunlar var" diye konuştu.

