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Fransa'da tansiyon yüksek... Macron geri adım atmıyor! "Canlarını sıkmak istiyorum"

07.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı karşıtlarına karşı mücadelesi devam ediyor. Aşı yaptırmayanlara karşı geri adım atmayan Macron, tartışma yaratan sözlerini yineledi ve "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum." dedi.

Fransa'da tansiyon yüksek... Macron geri adım atmıyor! "Canlarını sıkmak istiyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsle mücadelede dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için söylediği sözlerle başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Macron, sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı dikkat çeken açıklamada, "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" sözlerine yer vermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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