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Fransa'da yaşayan İranlı göçmen video çekip hayatına son verdi! İntihar sebebi tüm dünyada gündem oldu

28.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran vatandaşları, rejim karşıtı eylemlerini sürdürürken, Fransa'da yaşayan İranlı Mohammad Moradi'nin Fransa'da bir göle atlayarak yaşamına son vermesi gündem oldu. İntihar notu olarak paylaştığı videoda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Moradi, ülkesinde yaşanılanlara dünyanın sessiz kaldığını ve bu konuda farkındalık yaratmak için yaşamına son verdiğini açıkladı.

Fransa'da hayatını sürdüren Moradi, çektiği videodan sonra Fransa'daki bir göle atlayarak intihar etti. 38 yaşındaki Mohammad Moradi'nin cesedinin Pazartesi günü geç saatlerde Lyon'un merkezinden geçen Rhone nehrinde bulunduğu açıklandı.

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Moradi'yi anmak için Salı günü Rhone kıyılarında düzenlenen küçük bir mitingle olay şehri şok etti. Yas tutanların nehir kenarındaki korkuluklara mumlar ve çelenkler koyduğu bildirildi.

ŞİMDİ TÜM DÜNYA KONUŞUYOR

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Moradi, intihar etmeden önce çektiği videoda İran'da yaşananları ve intihar nedenini anlattı. Moradi, "Medeni bir ülkede yaşamama rağmen, İranlıların başına gelenlere gözlerimi kapayamam, ölmeyi tercih ederim. Ülkem ve medya umarım benim ölümümden sonra İran'a ilgi gösterir." dedi. Moradi'nin intiharı şimdi, dünya genelinde konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran

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