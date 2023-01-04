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Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Macron duyurdu: Ukrayna'ya gönderecekler

04.01.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birinci yılına yaklaşırken, Kiev yönetimine destekler sürüyor. Son olarak Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tank göndereceği bildirildi. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu.

Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Macron duyurdu: Ukrayna'ya gönderecekler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı. (AA)

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Fransa Rusya Ukrayna

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