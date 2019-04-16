Fransa Paris'deki Notre Dame Katedrali'nde yangın!

Paris’in en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın dünya çapında da üzüntüye neden oldu. Katedralin önünde toplanan vatandaşların yangının söndürülmesi için dua etmesi ise kameralara yansıdı.

Yılda milyonlarca turist ziyaret ediyor

Fransa'nın başkenti Paris’te her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği en ünlü yapılardan biri olan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. 500 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı. 96 metrelik ahşap kulenin yanarak çöktüğü yangında geriye kalan 2 kule ve binanın taş temel yapısı kurtarıldı.

Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarihi katedralin yanmasından dolayı üzüntüsünü paylaşırken, birçok lider ve siyasi de özel olarak mesaj yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Papa’nın da üzüntüsünü paylaştığı mesajların yanı sıra birçok siyasi yangın bölgesine gitti.

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nin yanması ile ilgili olarak, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'KORKUNÇ BİR TRAJEDİ' Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

'EN KÖTÜSÜ YAŞANMADI' Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

BİNA YENİDEN İNŞA EDİLECEK Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI UZUN SÜRE DEVAM ETTİ Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

DİĞER BAKANLIKLARDAN DA AÇIKLAMA GELDİ Ulusa sesleniş konuşması kaydı sırasında yangın haberini alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanısıra Kültür Bakanı Franck Riester, Savunma Bakanı Florence Parly ve İçişleri Bakanlığı temsilcisi Laurent Nunez'in de bölgeye geldiği öğrenildi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A CEVAP ABD Başkanı Donald Trump’ın “Paris'in Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım.” ifadeleri üzerine cevap veren Paris İtfaiyesi yetkilileri böyle bir şeyin yapılmasının yapıya çok daha fazla hasar vereceğini açıkladı.

DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR Ülke ve dünya çapında herkesi etkileyen yangın haberleri hızla yayılırken, birçok dergi ve gazete de olayı kapağına taşıdı. Liberation dergisi, yanmakta olan Notre Dame Katedrali'nin fotoğrafı ile kapağa “bizim dramımız” anlamına gelen “Notre-Drame” başlığını taşıdı.

ONLINE BAĞIŞ PLATFORMUNDA SAYFA AÇILDI 1163 yılında yapımına başlanan ve yapımı yaklaşık 200 yıl süren, her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası onarılması için online bağış platformunda sayfa açıldığı açıklandı. (AA-İHA-DHA)

100 MİLYON EURO BAĞIŞLADILAR Yerel medya katedralin tekrar yapımı için 100’lerce milyon Euro’ya ihtiyaç olabileceğini; bunun için ulusal bir kampanya düzenleneceğini açıklayınca; Fransa'nın zengin iş adamlarından Pinault ailesi, 100 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

PARİS NOTRE DAME KATEDRALİ'NİN TARİHİ Notre Dame Katedrali tarihi aslında yapımından daha önce başlamıştır. İhtişamlı kilisenin bugün bulunduğu yerde önceleri küçük bir Roma şapeli bulunmaktaydı.

1163 yılında şehrin psikoposu Sully'nin hayalini kurduğu ve Papa 2. Alexander tarafından da desteklenen kilisenin yapımı başlamış ve bu inşaat yaklaşık olarak 170 yıl sürmüştür.

1334 yılında yapımı tamamlanan ve Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan kilise takip eden yıllarda Jeanne Darc'ın yargılanması, Napolyon'un taç giyme töreni, De Gaulle'ün cenazesi gibi önemli toplumsal olaylara da ev sahipliği yapmıştır.

Ünlü yazarın Notre Dame de Paris Katedrali’ni merkeze alarak yazdığı ünlü romanının 1831 yılında yayımlanmasından sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken yapı 1864 yılında 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girmişti.

Notre Dame Katedrali, Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.