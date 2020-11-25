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Fransa Senatosu’ndan skandal karar

25.11.2020 22:51 | Son Güncelleme:
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Fransa Senatosu’ndan skandal karar

Fransa Senatosu, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarında kurulan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını öngören teklifi 305 oyla kabul etti.

Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, bugün tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı. Fransız Senatosu 1’e karşı 305 "evet" oyu ile sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etti. Senatörlerden 30’u ise çekimser kaldı.

Senato, "Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya" ve "anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz" diyerek bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

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Metinde ayrıca Fransız hükümeti, "Dağlık Karabağ’da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye" davet edildi.

(İHA)

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