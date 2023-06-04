Fuhuş çetesine operasyon! Kandırdıkları genç kızları katalog hazırlayıp pazarlamışlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa’ya getirildi.

KATALOG HAZIRLAMIŞLAR

Çetenin, ağına düşürdüğü genç kızları lüks mekanlara götürüp önce lüks yaşantıya özendirdiği, çeteyle uzun süredir birlikte çalışan kadınlar vasıtasıyla yüksek gelir etme vaadiyle kandırdıkları genç kadınları lüks rezidanslarda fuhuşa zorlayıp pazarladıkları iddia edildi.

ŞİFRE 'KONUM VAR'

Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, ‘Konum var’, ‘Konuma gideceğiz’ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi.

Şüpheliler, C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.’nin (49) İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

(DHA)

