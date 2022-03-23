Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl? Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı! Fulden Uras'ın son sağlık durumu...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmekte olan şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi sosyal medyadan duyuran isim, ailesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Peki Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl?

FULDEN URAS'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumunu Instagram'dan duyurmuş olan şarkıcı Fulden Uras, aile fertlerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

Ünlü şarkıcı, paylaşmış olduğu gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah'tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız."

HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETMİŞTİ

Ayrıca daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve pek çok kez ameliyat olan 53 yaşındaki Uras, geçtiğimiz ay hastalığının tekrardan nüksettiğini açıklamıştı. Üzücü haberi sosyal medyadan açıklayan Fulden Uras, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok." şeklinde konuşmuştu.

