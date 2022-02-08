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Fulden Uras'tan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

08.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan ünlü sanatçı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 53 yaşındaki ünlü şarkıcı Fulden Uras, bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden, çok kez ameliyat olmak için bıçak altına yatan ünlü sanatçı Fulden Uras'ın hastalığı nüksetti. Uras bugün apar topar İstanbul'da bir özel hastanede ameliyata alındı.

Kariyer hayatı boyunca pek çok yapımda rol alan ve şarkıcılık yapan Fulden Uras, yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başladı. "Benim bayramım bu hastalıktan kurtulduğum gün olacak" diyen Uras kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.

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SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Hastaneye kaldırılan Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sevenlerinden dua isteyen Uras, şu ifadeleri kullandı: ''Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.''

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AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Bir kez daha ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Uras, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yatağından sevenlerine seslenen Uras, ''Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun.'' ifadelerini kullandı.

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FULDEN URAS KİMDİR?

Bir döneme damgasını vuran filmlerin vazgeçilmez oyuncularından biri olan ve zamanın gazinolarında aranılan şarkıcıları arasında yer alan Fulden Uras, 6 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eski bürokratlardan Mutlu Otman’ın kızı olan Uras, Petek Dinçöz’ünde kuzenidir.

Lise yıllarında bir gazetenin düzenlemiş olduğu yarışmada yüz güzeli seçildi. Erkekçe Dergisi‘ne vermiş olduğu cesur pozlarla da adını duyuran Fulden Uras, 1986 yılında “Ah Bu Kadınlar” filmi ile sinema kariyerine adım attı. 80’li ve 90’lı yıllarda ise “Üç Arkadaş”, “Dağ Çiçeği”, “Yalnızız”, “Ana Yüreği” gibi dizilerde oynadıktan sonra 1991 yılında assolist olarak sahnelere adım attı.

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Bahadır Cingöz, Tolga Erkanlı, İsmail Özkan, Murat Parasayar, Durmuş Çevik, Vatan Şaşmaz, Gökhan Şükür, Sezer İnanoğlu ve Kadir İnanır ile birliktelikler yaşayan Fulden Uras, yakalanmış olduğu bağırsak kanseri ve meme kanseri sonrasında uzun yıllar boyunca tedavi gördü.

“Hayaller Gerçek Olsa” derneğinin kurucusu olan Uras, Kelebek” hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyaları düzenleyen derneğin başkanlığını yapmayı sürdürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Fulden Uras
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