Fulya Öztürk canlı yayında isyan etti! Şehit sayısı ile ilgili o paylaşımlar tepki çekti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını duyurmuştu. O açıklamanın ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ise tepki çekti. CNN Türk canlı yayınında o sosyal medyadaki paylaşımları gören Fulya Öztürk ise şehit sayısı ile ilgili yapılan yorumlara canlı yayında isyan etti.

Öztürk şehit haberlerinin nasıl açıklandığı ile ilgili tüm detayları izleyicilerle paylaşırken “MSB’den açıklama gelmeden hiçbir kanal şehit haberi vermez. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!” şeklinde konuştu.

“PROSEDÜRÜ BİLMİYORSUNUZ, SUSUN!”

İşte Fulya Öztürk’ün canlı yayında yaptığı açıklama:

“Milli Savunma Bakanlığı şehitlerimizi almadan teşhis etmeden ve birinci derece yakınına haber vermeden hiçbir resmi açıklama yapamaz. Prosedürü bilmiyorsunuz, susun! Aklınızca tweetler atmayın! Birinci derece yakına önce ulaşılacak. Yeri geliyor bir şehidimizin ailesine 2 gün ulaşılamadıkları oluyor. Telefonun çekmediği bir yerde olabiliyorlar, yayla evinde olabiliyorlar.

“DEVLET BÖYLE BİR ŞEY DE SAKLAMAZ, SAKLAYAMAZ!”

Kırsal bir yerde olabiliyorlar. Birinci derece yakın bakın, önce ve onun da bir prosedürü var. Sağlıkçı, garnizon komutanı ya da kaymakam… Bir heyet oluşuyor önce, 5-6 kişiden oluşan heyet o heyetle birinci derece yakına ulaşılıyor. Eve gidiliyor. Haber verildikten sonra MSB bunu sayfasına koyabilir ve resmi açıklama yapabilir. Askerini çok seven bayrağını çok seven çok hassasiyeti olan bu konuda bu ülkenin bir evladı olarak size söylüyorum. Canım kardeşlerim, devlet böyle bir şey de saklamaz, saklayamaz!

‘YAPMAYIN BUNU! ASKERLERİMİZİN AİLELERİ İZLİYOR, DİNLİYOR’

Hiçbir ismi ve fotoğrafı soy ismi bilgileri paylaşılmayan bir şehidimiz olmamıştır. Olsa şu ana kadar bunun tepkisi zaten bir şehit yakınımızdan gelirdi. Bahar Kalkanı esnasındaydı zannediyorum. Yine sosyal medyada 100 şehit 200 şehit diye paylaşımlar yapmışlardı. Kaç tane askerimizin ailesinin kalp krizi geçirdiğini biliyoruz. Yapmayın bunu Suriye’de sınır ötesinde görevli olan askerlerimizin aileleri izliyor, dinliyor. Sosyal medya hesapları var hepsinin.”







