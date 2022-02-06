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Fulya Zenginer eşinin karnını öptüğü anları paylaştı! Bebek heyecanı

06.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Zenginer, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan güzel yıldız, eşinin göbeğini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Fulya Zenginer eşinin karnını öptüğü anları paylaştı! Bebek heyecanı

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, anne oluyor. Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Fulya Zenginer’e eşi Kuntay Tarık Evren bebek hediyesi olarak İtalya’nın Milano şehrinden ev almıştı. Çift, yaz aylarında şehre giderek, hem tatil yapacak hem de tarihi yerleri gezecek.

Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncu, önceki gün eşiyle birlikte objektif karşısına geçti.

Güzel oyuncu, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren'in göbeğini öptüğü anda çekilen bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Zenginer, paylaşımına; "Ay ama ben gülerim" notunu düştü.

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Fulya Zenginer, geçtiğimiz ay da pembe triko takımı ve elindeki çiçek demeti ile verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer'in karnının iyice belirginleştiği görülmüştü.

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Fulya Zenginer
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