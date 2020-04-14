MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulya Zenginer'i üzen soru! 'O gün dünya başıma yıkıldı'

Fulya Zenginer'i üzen soru! 'O gün dünya başıma yıkıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Fulya Zenginer Instagram hesabından düzenlediği canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Zenginer, burada gelen bir soru karşısında da bir hayli duygulandı.

Fulya Zenginer'i üzen soru! 'O gün dünya başıma yıkıldı'

Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün Instagram hesabından canlı yayın yaparak, hayranlarından gelen ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 2018 yılında annesini kaybeden Fulya Zenginer, ölen annesiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise epey duygulandı.

Gündeme gelen bu haber sonrası Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer nereli? Boyu ve yaşı kaç? gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

2018 yılında annesini kaybeden oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyada bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.

Posta'nın haberine göre; bir takipçisi Zenginer'e, “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlandı.

Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Selcan Hatun paylaştı; beğeni yağdıSelcan Hatun paylaştı; beğeni yağdı
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fulya zenginer, Fulya Zenginer annesi,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Jennifer Lopez, eski sevgilisi Diddy ile canlı yayında şov yaptı

Eski sevgilisiyle canlı yayında... Olay oldu

Hande Yener için evlenmek zor

Hande Yener için evlenmek zor

Didem Balçın paylaştı: İki seni seviyorum...

Selcan Hatun paylaştı; beğeni yağdı

Gamze Özçelik yasaklatmıştı! Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım

Oğlunu görmesine izin yok! Duygusal paylaşım

Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

'Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.