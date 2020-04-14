Fulya Zenginer'i üzen soru! 'O gün dünya başıma yıkıldı'

Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün Instagram hesabından canlı yayın yaparak, hayranlarından gelen ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 2018 yılında annesini kaybeden Fulya Zenginer, ölen annesiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise epey duygulandı.

Gündeme gelen bu haber sonrası Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer nereli? Boyu ve yaşı kaç? gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

2018 yılında annesini kaybeden oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyada bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.

Posta'nın haberine göre; bir takipçisi Zenginer'e, “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlandı.

Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”

