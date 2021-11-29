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  4. Fulya Zenginer kendisinde 'çirkin' imasında bulunan takipçiye yanıtıyla olay oldu

Fulya Zenginer kendisinde 'çirkin' imasında bulunan takipçiye yanıtıyla olay oldu

29.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer son dönemlerde dolandırıldığına dair haberlerle gündeme geliyor. Zenginer son olarak kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçiye ağzının payını verdi.

Fulya Zenginer kendisinde 'çirkin' imasında bulunan takipçiye yanıtıyla olay oldu

Hamile olan oyuncu Fulya Zenginer son günlerde dolandırıldığına dair iddialarda dikkat çekiyor. Üç buçuk aylık hamile Fulya Zenginer'i anneannesi ve onun erkek kardeşleri dolandırmıştı.

Bu kötü olayla uğraşan Zenginer sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor. Fulya Zenginer'e bir takipçisi "Önceden ne kadar güzel bir bayandınız. Şimdi çok değişmiş eski güzelliğiniz kalmamış hiç" yorumunda bulundu.

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Fulya Zenginer ise önce mesajı ifşa etti ardından ise yanıt olarak şunları söyledi: Valla çirkin demiş bilmem ne yapmış hiç umurumda değil. Dostlar ben neler yaşayıp atlatıyorum bunlar bana vız gelir.

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Fulya Zenginer
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