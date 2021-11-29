Fulya Zenginer kendisinde 'çirkin' imasında bulunan takipçiye yanıtıyla olay oldu

Hamile olan oyuncu Fulya Zenginer son günlerde dolandırıldığına dair iddialarda dikkat çekiyor. Üç buçuk aylık hamile Fulya Zenginer'i anneannesi ve onun erkek kardeşleri dolandırmıştı.

Bu kötü olayla uğraşan Zenginer sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor. Fulya Zenginer'e bir takipçisi "Önceden ne kadar güzel bir bayandınız. Şimdi çok değişmiş eski güzelliğiniz kalmamış hiç" yorumunda bulundu.

Fulya Zenginer ise önce mesajı ifşa etti ardından ise yanıt olarak şunları söyledi: Valla çirkin demiş bilmem ne yapmış hiç umurumda değil. Dostlar ben neler yaşayıp atlatıyorum bunlar bana vız gelir.





