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Furkan Andıç'ın yeni projesi belli oldu! İmaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı

11.03.2021 01:44 | Son Güncelleme:
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Furkan Andıç'ın yeni projesi belli oldu! İmaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde başrol oynayan Furkan Andıç yeni projesi için hazırlık yapıyor. İmaj değişikliğine de giden Furkan Andıç, bıyıklı haliyle objektiflere poz verdi.

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, senaryo yazmaya başladı. Uzun zamandır senaryo tekniklerini inceleyen, bunun için ustalardan eğitim alan yakışıklı oyuncu, şu sıralar ilk senaryosunu kaleme alıyor.

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Tasarladığı ve üzerinde çalıştığı hikayelerden birinin senaryosu tamamlanmak üzere. Yazdığı kısa filmin en kısa sürede çekilmesini planlayan Andıç, yakın oyuncu ve yönetmen arkadaşlarıyla da projesini paylaşmaya başladı.

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Furkan Andıç, Fethi Karaduman'ın yaptığı fotoğraf çekiminde yeni bıyıklı imajıyla objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu yeni imajıyla hayranları da şaşırttı.

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