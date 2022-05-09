Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Kuytul'un gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul duyururken, Furkan Vakfı da sosyal medya hesabından Kuytul'un sağlık kontrolünden çıkarken çekilen görüntüleri paylaştı.
Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.
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