YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 0 - Kasımpaşa: 0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Bardhi), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Umut Bozok), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82 Abdülkadir Ömür)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 88 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 70 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 78 Yunus Mallı), Celina (Dk. 88 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Sarı kartlar: Dk. 51 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 53 Mickael Tirpan, Dk. 67 Eysseric, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.

58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
12:13
İkindi
15:23
Akşam
17:57
Yatsı
19:16
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.