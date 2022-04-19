Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Çiçeği burnunda çift Gözde Kahveci ve İrfan Can Kahveci bebek bekliyor. Sosyal medyada eşiyle sık sık paylaşım yapan Gözde Kahveci hamilelik pozlarını paylaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN EŞİ GÖZDE KAHVECİ'DEN HAMİLELİK POZU

İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci ikilisi geçtiğimiz yılın mart ayında hayatını birleştirdi.

Mutlu evliliğine devam eden ikili, yılın son günlerinde bebek bekledikleri haberini duyurmuştu.

38 haftalık hamile olan Gözde Kahveci hamilelik pozu verdi.

Bebek bekleyen çift bu pozları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle paylaştı.

Gözde Kahveci'nin o pozuna, "Hot mama", "Sağlıkla gelsin çok güzelsiniz", "Allah analı babalı büyütsün" gibi yorumlar geldi.

İrfan Can Kahveci Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyiyor.



