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Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

19.04.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözde Kahveci ve İrfan Can Kahveci geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci 38 haftalık hamile. Anne olmak için gün sayan Gözde Kahveci'den hamilelik pozları geldi.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Çiçeği burnunda çift Gözde Kahveci ve İrfan Can Kahveci bebek bekliyor. Sosyal medyada eşiyle sık sık paylaşım yapan Gözde Kahveci hamilelik pozlarını paylaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN EŞİ GÖZDE KAHVECİ'DEN HAMİLELİK POZU

İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci ikilisi geçtiğimiz yılın mart ayında hayatını birleştirdi.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Mutlu evliliğine devam eden ikili, yılın son günlerinde bebek bekledikleri haberini duyurmuştu.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

38 haftalık hamile olan Gözde Kahveci hamilelik pozu verdi.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Bebek bekleyen çift bu pozları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle paylaştı.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Gözde Kahveci'nin o pozuna, "Hot mama", "Sağlıkla gelsin çok güzelsiniz", "Allah analı babalı büyütsün" gibi yorumlar geldi.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

İrfan Can Kahveci Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyiyor.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den hamilelik pozu!


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İrfan Can Kahveci
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