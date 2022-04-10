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Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı! "Yenge ikinci İrfan mı geliyor?"

10.04.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, 2021'de Gözde Kahveci ile hayatını birleştirdi. Sosyal medyada oldukça aktif olan Gözde Kahveci, karnı burnunda pozunu paylaştı.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı! "Yenge ikinci İrfan mı geliyor?"

Futbol oynamaya henüz 7 yaşında başlayan İrfan Can Kahveci, son dönemlerin popüler oyuncuları arasında yer alıyor. İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, hamilelik pozuyla dikkat çekti.

GÖZDE KAHVECİ KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Eşi İrfan Can Kahveci ile mutlu karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Gözde Kahveci bu kez karnı burnunda pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

Hamilelik pozlarına Instagram hesabında yer veren Gözde Kahveci'ye, "Sabırsızlıkla bekliyoruz.", "Yenge ikinci İrfan mı geliyor" tarzında yorumlar yapılıyor.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

26 yaşındaki Türk millî futbolcu İrfan Can Kahveci, birçok takımda forma terletti

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!
2 Ocak 1997 doğumlu Gözde Kahveci 25 yaşındadır.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!
Gözde Kahveci'nin Instagram hesabında 60 bin takipçisi bulunuyor.

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci
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