Futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci karnı burnunda pozunu paylaştı! "Yenge ikinci İrfan mı geliyor?"

Futbol oynamaya henüz 7 yaşında başlayan İrfan Can Kahveci, son dönemlerin popüler oyuncuları arasında yer alıyor. İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, hamilelik pozuyla dikkat çekti.
Eşi İrfan Can Kahveci ile mutlu karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Gözde Kahveci bu kez karnı burnunda pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
Hamilelik pozlarına Instagram hesabında yer veren Gözde Kahveci'ye, "Sabırsızlıkla bekliyoruz.", "Yenge ikinci İrfan mı geliyor" tarzında yorumlar yapılıyor.
26 yaşındaki Türk millî futbolcu İrfan Can Kahveci, birçok takımda forma terletti
2 Ocak 1997 doğumlu Gözde Kahveci 25 yaşındadır.
Gözde Kahveci'nin Instagram hesabında 60 bin takipçisi bulunuyor.
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