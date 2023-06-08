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  4. Futbolcu Marc Bartra'nın model sevgilisi Jessica Goicoechea minicik bikinisiyle olay oldu

Futbolcu Marc Bartra'nın model sevgilisi Jessica Goicoechea minicik bikinisiyle olay oldu

08.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Jessica Goicoechea tatil pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Futbolcu Marc Bartra ile yaşadığı aşkla da tanınan model neredeyse yok gibi olan bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu.

Futbolcu Marc Bartra'nın model sevgilisi Jessica Goicoechea minicik bikinisiyle olay oldu

Futbolcu Marc Bartra ile de yaşadığı aşkla tanınan model Jessica Goicoechea yine sosyal medyayı salladı.

Plajda mavi ve pembe bir bikiniyle poz verirken sansasyonel fiziğini bir kez daha sergiledi.

26 yaşındaki model, baştan çıkarıcı bir şekilde kameraya bakarken göğsünün altından bir miktar parıldayan açık iki parçada tonlu karın kaslarını sergiliyordu.

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Nar yerken poz veren modele bir bakan bir daha baktı. Neredeyse yok gibi olan bikinisiyle oldukça rahat görünen Jessica Goicoechea'i görenler "Giymesen de olurmuş" demekten kendini alamadı.

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