Fütüristik bir vahşi batı: Westworld konusu ve oyuncuları

Westworld'ün zekası ile öne çıkan karakterlerinden biri olan Theresa Cullen'e, Danimarkalı oyuncu Sidse Babett Knudsen hayat veriyor. Daha önce Cehennem, Let's Get Lost ve Kral İçin Hologram gibi yapımlarda dikkat çeken Sidse Babett Knudsen, Westworld'deki başarılı performansı ile de izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Siyahlı Adam (Man in Black) / Ed Harris

Westworld dizisindeki en gizemli karakterlerden birinin Ed Harris tarafından hayat verilen Siyahlı Adam olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Westworld kasabasının gizemlerini çözmek isteyen Siyahlı Adam, defalarca bu kasabaya ziyaretçi olarak gelerek arayışını sürdürür. Kasaba içerisinde sunulan çeşitli mücadeleler, çatışmalar, hazlar ya da buna benzer diğer hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu karakterin hedefi oldukça farklı.

Karaktere hayat veren Ed Harris daha önce The Truman Show, The Hours, Gone Baby Gone gibi ünlü sinema yapımlarında bulundu, kazanamasa da defalarca Oscar ve Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. Beş kez aday olarak gösterildiği Altın Küre Ödülü'nü ise yalnızca bir kere The Truman Show sayesinde kazanabilen isim, Westworld oyuncuları arasındaki en ünlü isimlerden biri.