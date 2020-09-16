Fütüristik bir vahşi batı: Westworld konusu ve oyuncuları

2016 yılında HBO kanalında yayınlanmaya başlayan Westworld, ilk sezonundan itibaren diziseverlerin beğenisini toplamayı başardı. Westworld dizisi; hem çarpıcı konusuyla hem de oyuncu kadrosundaki isimlerle seyircinin ilgisini çekti. Westworld castında Anthony Hopkins ve Ed Harris gibi pek çok başarılı ismi bir araya geliyor. Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan tarafından yaratılan dizi, hem bilim kurgu hem de vahşi batı temalarını seven izleyiciler için eşsiz bir seyir zevki sunuyor. Oldukça ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Westworld konusu ve oyuncuları hakkında tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Westworld Dizisi Konusu Westworld konusu itibarı ile karanlık bir gelecekte geçiyor. Dizi, Westworld ismindeki yapay zekaya sahip ancak birebir insan görünümünde olan robotların ev sahipliği altında olan bir kasabayı işliyor. İnsan yapımı olan bu kasaba, dışarıdan pek çok ziyaretçiyi ağırlamak ve bu ziyaretçilere bir çeşit vahşi batı simülasyonu deneyimletebilmek amacı ile kurulmuş bir oyun parkı. Ziyaretçiler ise bu simülasyonun yarattığı eğlence, haz ve tatmin gibi duygulardan yararlanmak isteyen ve bunun karşılığında da ciddi miktarda bir para ödeyen gerçek insanlar. Aslında pek çok video ya da bilgisayar oyununun vadettiği bu oyun anlayışını fiziksel bir simülasyon haline getiren Westworld dizisi geleceğe yönelik enteresan öngörülerde de bulunuyor. Westworld hakkında yapılan yorumlara bakıldığında, birçok seyircinin bu dizide yaşananların gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini düşündüğünü görüyoruz.

Westworld Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Westworld dizisi, oldukça güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Ed Harris ve Anthony Hopkins gibi oyunculuk dünyasının efsane simalarına ek olarak yeni isimlere de şans veren Westworld, oyuncuları ve karakterleri ile üzerine epey düşünülmüş bir dünya vadediyor. Oldukça detaylı bir biçimde yaratılmış olan pek çok önemli karaktere sahip olan Westworld oyuncuları içerisinden öne çıkanlara daha detaylı göz atalım. Dolores Abernathy / Evan Rachel Wood 1987 tarihinde Amerika'da doğan Evan Rachel Wood tarafından hayat verilen Dolores Abernathy, Westworld evreninin izleyiciyi karşılayan ilk karakterlerinden biri. Güzeller güzeli Dolores Abernathy, Westworld simülasyonuna katılan ziyaretçilerin karşısına basit, oldukça iyimser ve güler yüzlü bir çiftçi kızı olarak çıkıyor. Pek çok ziyaretçiyi kendisine hayran bırakarak bir hikaye kurgusunun içine çeken Dolores, Westworld'ün öykü anlatımı içerisinde en çok karşımıza çıkan robotlar arasında bulunuyor. Karaktere hayat veren Evan Rachel Wood ise daha önce Altın Küre Ödülü'ne layık görülen ve döneminin en iyileri arasında kabul edilen bir isim. İzleyicilerin; True Blood ve CSI gibi popüler dizilerin yanı sıra Thirteen adlı sinema filminden de hatırlayabileceği Evan Rachel Wood, efsane isimlerin yanında oldukça başarılı bir performans göstererek dikkat çekiyor.

Arnold / Jeffrey Wright Tecrübeli isim Jeffrey Wright tarafından canlandırılan Arnold karakteri, Westworld simülasyonunun yöneticilerinden biri. Kasabanın eğlencesine zarar verebilecek ya da sorun oluşturabilecek problemler ve çeşitli idari işlerle ilgilenen Arnold'u, Dr. Robert'in sağ kolu olarak düşünmek mümkün. Westworld içerisinde yapay zekaya sahip robotların üretilmesi ve programlanması gibi alanlarda görevlere sahip olan Arnold, hikaye içerisinde bulunduğu konum itibarı ile oldukça önemli bir yer tutuyor. Hikayenin ilerleyişi boyunca Westworld Arnold kim sorusu izleyicilerin aklını kurcalamaya devam ediyor Arnold karakterine hayat veren Jeffrey Wright ise çeşitli Altın Küre ve Emmy ödülleri ile dolu, oldukça etkileyici bir kariyere sahip. Açlık Oyunları gibi önemli bir filmin oyuncuları arasında da bulunan tecrübeli isim, aynı zamanda ses sanatçılığı ile de öne çıkıyor. Theresa Cullen / Sidse Babett Knudsen Westworld'ün yönetici kadrosundan bir diğer isim olan Theresa Cullen, operasyon lideri olarak ekibin içerisinde yer buluyor. Daha çok güçlü ve işkolik bir kadın imajı çizen Theresa Cullen, kasabanın standartlarını korumak ve güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiş durumda.

Westworld'ün zekası ile öne çıkan karakterlerinden biri olan Theresa Cullen'e, Danimarkalı oyuncu Sidse Babett Knudsen hayat veriyor. Daha önce Cehennem, Let's Get Lost ve Kral İçin Hologram gibi yapımlarda dikkat çeken Sidse Babett Knudsen, Westworld'deki başarılı performansı ile de izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Siyahlı Adam (Man in Black) / Ed Harris Westworld dizisindeki en gizemli karakterlerden birinin Ed Harris tarafından hayat verilen Siyahlı Adam olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Westworld kasabasının gizemlerini çözmek isteyen Siyahlı Adam, defalarca bu kasabaya ziyaretçi olarak gelerek arayışını sürdürür. Kasaba içerisinde sunulan çeşitli mücadeleler, çatışmalar, hazlar ya da buna benzer diğer hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu karakterin hedefi oldukça farklı. Karaktere hayat veren Ed Harris daha önce The Truman Show, The Hours, Gone Baby Gone gibi ünlü sinema yapımlarında bulundu, kazanamasa da defalarca Oscar ve Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. Beş kez aday olarak gösterildiği Altın Küre Ödülü'nü ise yalnızca bir kere The Truman Show sayesinde kazanabilen isim, Westworld oyuncuları arasındaki en ünlü isimlerden biri.

Maeve Millay / Thandie Newton Bir vahşi batı kasabasının simüle edilmiş versiyonu olan Westworld, doğal olarak bir genelev de barındırıyor. Bu genelev işletmesinin başında ise Maeve Millay isminde, yapay zekaya sahip bir robot bulunuyor. Westworld'ün ev sahipleri içerisindeki en güçlü karakterlerden biri olan Maeve Millay'e ise başarılı oyuncu Thandie Newton hayat veriyor. 1972 yılında İngiltere'de dünyaya gelen güzel aktris, The Pursuit of Happyness, Crash gibi yapımlarla ismini duyurdu. Gösterdiği başarılı performans sayesinde pek çok ödülün sahibi oldu. William / Jimmi Simpson Westworld'ün karmaşıklaşan hikayesi içerisinde önemli bir yere sahip olan William, başlangıçta kasabaya gelen yeni bir ziyaretçi olarak karşımıza çıkıyor. Önce kasabadaki çeşitli mücadele ve oyunları küçümsese de zamanla daha derin bir anlamın farkına vardığını düşünen William'ın öyküsü, bölümler ilerledikçe daha karmaşık ve aynı zamanda ilgi çekici bir hale geliyor. Karaktere hayat veren Jimmi Simpson ise CSI, 24, House of Cards, Date Night gibi büyük yapımlar içerisinde bulunmuş bir isim.

Theodore Flood / James Marsden Westworld karakterleri dünyasında önemli yeri bulunan bir diğer isim de Theodore, ya da bilinen adıyla Teddy Flood'dur. Westworld parkı içerisindeki ev sahiplerinden, yani robotlardan biri olan Teddy; eski bir kanun adamı olsa da artık kelle avcısıdır. Hikayesi daha çok Dolores ile birlikte ilerleyen Teddy, simülasyon içerisinde kahramanca davranışları ile yer alıyor. Teddy Flood'a hayat veren isim olarak karşımıza; daha önce Not Defteri, X-Men gibi yapımlar sayesinde izleyiciye ismini duyuran James Marsden çıkıyor. Dr. Robert Ford / Anthony Hopkins Westworld kasabasının yaratıcılarından biri olan Dr. Robert Ford, Westworld dizisinin en önemli karakterleri arasında. Kasabanın halihazırdaki yönetimini de sürdürmekte olan Dr. Robert Ford, Westworld'un geleceğine dair oldukça geniş bir vizyon sahibi olmasının yanı sıra bu vizyonu gerçekleştirmek için kullandığı çeşitli yöntemlerle, alışılmışın oldukça dışına çıkabiliyor. Dr. Robert Ford karakterine hayat veren oyuncu olarak ise karşımıza efsane isim Anthony Hopkins çıkıyor. Kuzuların Sessizliği, Hannibal gibi sinema tarihinde önemli bir yeri olan pek çok filmde oldukça başarılı performanslar gösteren Anthony Hopkins, Westworld dizisinde efsane performanslarından birine daha imza atıyor.