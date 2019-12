Gal Godot, Borderlife’ı sinemaya uyarlayacak

İsrailli oyuncu Gal Godot, Keshet ile anlaşarak İsrail’de okullarda okutulması yasaklanan Borderline‘ı sinemaya uyarlayacak. Wonder Woman ile adını geniş kitlelere duyuran Gal Godot, kocası Jaron Varsano ile kurdukları yapım şirketleri Pilot Wave ile bir sinema uyarlamasına imza atacaklar. Filistin ve İsrail arasında problemi kendine has bir üslupla anlatan Borderline 2015 yılından beri İsrail’de yasaklanan kitaplar arasında.

İsrailli Dorit Rabinyan imzalı 2014 basımlı roman New York’ta tanışan İsrailli bir kadın ve Filistinli bir erkeğin arasında geçen aşk hikâyesini ve ilişkilerini yakın çevrelerinden gizlemelerini konu alıyor. Roman ilk kez İngiltere İngilizce olarak ve All the Rivers ismiyle basıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YASAKLADI

İsrailde tartışmalara sebep olan kitap 2015 yılunda Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennet tarafından okul müfredatlarında yasaklanmıştı. Kitabın yasaklanmasından sonra Borderline bir şekilde İsrail’in en çok satan kitabı oldu.

Film hakkındaki gelişmeler ise şimdilik sınırlı. Şu sıralar Agatha Christie‘nin Death on Nile uyarlaması ve Wonder Woman 1984 üzerinde çalışan Gal Godot’un filmde önemli bir rolde yer alıp almayacağı ise henüz kesinleşmedi. (Film Hafızası)