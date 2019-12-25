Mynet Trend
  3. Gal Godot, Borderlife’ı sinemaya uyarlayacak

Gal Godot, Borderlife’ı sinemaya uyarlayacak

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Wonder Woman olarak dünya çapında üne kavuşan Gal Gadot, kocası Jaron Varsano ile kurdukları yapım şirketleri Pilot Wave ile İsrail’de okullarda okutulması yasak olan Borderline‘ı sinemaya uyarlayacak.

Gal Godot, Borderlife’ı sinemaya uyarlayacak

İsrailli oyuncu Gal Godot, Keshet ile anlaşarak İsrail’de okullarda okutulması yasaklanan Borderline‘ı sinemaya uyarlayacak. Wonder Woman ile adını geniş kitlelere duyuran Gal Godot, kocası Jaron Varsano ile kurdukları yapım şirketleri Pilot Wave ile bir sinema uyarlamasına imza atacaklar. Filistin ve İsrail arasında problemi kendine has bir üslupla anlatan Borderline 2015 yılından beri İsrail’de yasaklanan kitaplar arasında.

İsrailli Dorit Rabinyan imzalı 2014 basımlı roman New York’ta tanışan İsrailli bir kadın ve Filistinli bir erkeğin arasında geçen aşk hikâyesini ve ilişkilerini yakın çevrelerinden gizlemelerini konu alıyor. Roman ilk kez İngiltere İngilizce olarak ve All the Rivers ismiyle basıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YASAKLADI

İsrailde tartışmalara sebep olan kitap 2015 yılunda Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennet tarafından okul müfredatlarında yasaklanmıştı. Kitabın yasaklanmasından sonra Borderline bir şekilde İsrail’in en çok satan kitabı oldu.

Film hakkındaki gelişmeler ise şimdilik sınırlı. Şu sıralar Agatha Christie‘nin Death on Nile uyarlaması ve Wonder Woman 1984 üzerinde çalışan Gal Godot’un filmde önemli bir rolde yer alıp almayacağı ise henüz kesinleşmedi. (Film Hafızası)


Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Fenomen oyun PUBG Mobile dizi olduFenomen oyun PUBG Mobile dizi oldu
Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladıStar Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Wonder Woman Wonder Woman 1984 Gal Gadot Jaron Varsano Borderline

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahane Hayaller filminin çekimleri tamamlandı

Şahane Hayaller güldürmeye geliyor

PUBG Mobile dizisi ilk bölümüyle Youtube’da

Fenomen oyun PUBG Mobile dizi oldu

Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı

Star Wars hayranı öfkeli adam, film sırasında telefonuyla oynayan bir izleyiciyi yumrukladı

Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa aşk acısı çekiyor

Doktor Ali Vefa aşk acısı çekiyor!

Esra Erol'un programında duygu dolu anlar! Günlerdir göremediği çocuğuna kavuştu

Çocuğuna Esra Erol'un programında kavuştu!

İki Gözüm Ahmet filminden ilk fragman yayınlandı

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.