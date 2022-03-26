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  4. Gala kıyafeti olay olmuştu! Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt

Gala kıyafeti olay olmuştu! Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt

26.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, Jared Leto'nun başrolünde oynadığı 'Morbius' filminin prömiyerine katıldı. Leto ile verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Tilki'nin stiline eleştiri yağdı. Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü isim, verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Gala kıyafeti olay olmuştu! Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi 'Morbius'un Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

KIRMIZI HALIDA LETO'YLA POZ VERDİ

Hollywood yıldızı Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2.8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.

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KIYAFETLERİ ÇOK KONUŞULDU

Aleyna Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap verdi.

"BEN MARKANIN KENDİSİYİM"

Genç şarkıcı, "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim" ifadelerini kullandı.

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Aleyna Tilki
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