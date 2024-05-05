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  4. 1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 38'i tutuklandı! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 38'i tutuklandı! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

05.05.2024 07:36
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polise mukavemet göstermekten gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Aralarında sosyal medyada 'Basel' olarak tanınan Bekir Aslan'ın da olduğu 38 kişi tutuklandı.

1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı, 38'i tutuklandı! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık yapan ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

65 ŞÜPHELİDEN 38’İ TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 65 şüpheliden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli adli tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ARALARINDA 'BASEL' DE VAR

Tutuklanan isimler arasında sosyal medyada 'Basel' olarak tanınan Bekir Aslan'ın da olduğu belirtildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gözaltı
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