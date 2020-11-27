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Galatasaray'dan Mandzukic bombası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

Yazın orta sahaya transfer yapmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olan Galatasaray yönetimi, sürpriz bir hamle ile Mandzukic ile görüşmelere başladı. Yapılan ilk temasta ünlü oyuncu olumlu yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Mandzukic bombası!

Falcao'nun müzmin sakatlığı, Diagne'nin ise hayal kırıklığı yaratan performansının ardından sarı-kırmızılı yönetim Ocak ayı için düğmeye bastı.Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçının kafilesinde Falcao'nun yer almadığını resmen duyurdu. Yarın oynanacak Rizespor karşılaşmasıyla birlikte tam 26. maçını kaçıracak olan Kolombiyalı golcü, geldiğinden bu yana toplamda 138 günü sakat geçirdi.

Sezon başında orta sahaya transfer yapmadığı gerekçesiyle yönetim eleştirilere hedef olmuştu. Gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından Galatasaray'ın sürpriz bir karar ile forvet transferi kararı aldığı öğrenildi.Katar'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu sıralarda bonservisi elinde olan Mario Mandzukic'le ilk temas kuruldu.Galatasaray'ın yetki verdiği temsilciler, tecrübeli santrforla görüşerek ocak ayındaki transfer durumunu sordular.

GERİ DÖNMEK İÇİN CAN ATIYOR

Sezon başında da Türkiye'den teklifler aldığını, ancak anlaşma olmadığını söyleyen Mandzukic'in Avrupa futboluna geri dönmek için can attığı, bu nedenle Galatasaray'la görüşmeye açık olduğunu ve anlaşmak için elinden gelen bütün fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi.Deneyimli golcünün bu görüşmede, "Kendimi her zamankinden güçlü hissediyorum" dediği de gelen haberler arasında. Takımı olmadığı için fiziksel çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mario Mandzukic'in her an maça çıkacakmış gibi kendisini hazır tutmaya gayret ettiği belirtiliyor. Bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Tecrübeli yıldızın yaz döneminde Türkiye'ye gelmeme sebebinin, imza parasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Katar tercihi nedeniyle pişmanlık duyan Hırvat futbolcunun, mali konularda limitlerini düşürdüğü bildirildi.Yönetim, golcü oyuncudan gelen olumlu yanıt sonrası teklif paketini hazırlamaya başladı. Olası bir imza parasının yine yıllık maaşa ekleneceği ve böylece Finansal Fair Play bütçesinde de herhangi bir eksilme yaşanmayacağı kaydedildi.


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