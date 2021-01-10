Galatasaray'ın Onyekuru transferinde mutlu son!

Transfer listesinde ilk sırada bulunan Onyekuru konusunda Galatasaray hedefine ulaştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği Nijeryalı yıldız konusunda Monaco Kulübü'yle yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı kaydedildi. 23 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında da zorunlu satın almayla Sarı-Kırmızılı renklere bağlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Fransız ekibine Onyekuru için sezon sonuna kadar 1 milyon Euro kiralama, 3 milyon Euro da bonservis önerdiği bildirilmişti. Anlaşmanın bu rakamlar çerçevesinde olduğu iddiaları var.

AİLEDEN 3 KİŞİ İSTANBUL'A GELDİ

Bir süredir ülkesi Nijerya'da bulunan Onyekuru dün Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle başkent Lagos'tan İstanbul aktarmalı Fransa'nın Nice şehrine uçtu. Beraberinde 10 bagaj bulunan 3 aile üyesini İstanbul'da bırakan yıldız oyuncunun eşyalarını toplamak için Monaco'ya gittiği belirtildi. Eşi Etebo'nun evinden paylaşım yaptı. Ailesinin İstanbul'da kalması transferin bittiği şeklinde yorumlanırken, Fransa'daki eşyalarını almak için giden Onyekuru'nun yarın ya da salı günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.