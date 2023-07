Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi 'Rams Park'

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türkiye topraklarından çıkıp uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

YENİ İSMİ 'RAMS PARK'

15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini, taraftar oylaması sonucunda 'Rams Park' olarak değiştirdi. Stat isminin başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi ifadesi yer alacak.

NEF'E TEŞEKKÜR EDİLDİ!

"2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.