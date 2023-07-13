SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi 'Rams Park'

Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi 'Rams Park'

13.07.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, stadyumunun ismini 'Rams Park' olarak değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde stadyum sponsoru ‘Rams' ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda isim değiştirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi 'Rams Park'

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türkiye topraklarından çıkıp uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

YENİ İSMİ 'RAMS PARK'

galatasaray-in-stadinin-yeni-ismi-belli-oldu-rams-park-7486

15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini, taraftar oylaması sonucunda 'Rams Park' olarak değiştirdi. Stat isminin başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi ifadesi yer alacak.

NEF'E TEŞEKKÜR EDİLDİ!

1200x627-son-dakika-spor-haberi-gal-NOcb

"2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!Galatasaray'dan Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Şampiyon sezon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.