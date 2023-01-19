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Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor! Spor yorumcuları bile net yorum yaptı! ''Gelirse şampiyon yapar''

19.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde çok büyük oynuyor. Ligde eline aldığı avantajı rakiplerine kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ikinci devresinde yapacağı iddialı transferlerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Dortmund forması giyen Emre Can için harekete geçen Galatasaray yetkilileri ilk görüşmeyi sessiz sedasız yaptı. Bu sezon ligde yalnızca 10 maçta forma giyebilen Emre Can ile dirsek teması kuran sarı-kırmızılı yetkililer olumlu geri dönüş aldı.

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor! Spor yorumcuları bile net yorum yaptı! ''Gelirse şampiyon yapar''
Emre Can

Emre Can

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya bir oyuncu bakan sarı-kırmızılılar Emre Can ile temas kurdu. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ

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Dortmund'a geri döndükten sonra eski formunu bir türlü yakalayamayan yıldız oyuncunun kulüpte mutsuz olduğu öğrenildi. Bu sezon henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Emre Can'dan Dortmund'un da memnun olmadığı ifade edildi.

1.5 YILLIK KİRALIK

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Galatasaray yönetimi her iki tarafın da mutsuzluğundan faydalanarak Emre Can için 1.5 yıllık kiralam teklifi sundu. Emre Can cephesinden olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Dortmund ile masaya oturacak. Spor yorumcuları ise bu transfer için "Emre Can gelirse Galatasaray'ı şampiyon yapar" şeklinde yorumlarda bulundu.


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