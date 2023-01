Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor! Spor yorumcuları bile net yorum yaptı! ''Gelirse şampiyon yapar''

Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya bir oyuncu bakan sarı-kırmızılılar Emre Can ile temas kurdu. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ

Dortmund'a geri döndükten sonra eski formunu bir türlü yakalayamayan yıldız oyuncunun kulüpte mutsuz olduğu öğrenildi. Bu sezon henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Emre Can'dan Dortmund'un da memnun olmadığı ifade edildi.

1.5 YILLIK KİRALIK

Galatasaray yönetimi her iki tarafın da mutsuzluğundan faydalanarak Emre Can için 1.5 yıllık kiralam teklifi sundu. Emre Can cephesinden olumlu geri dönüş alan sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Dortmund ile masaya oturacak. Spor yorumcuları ise bu transfer için "Emre Can gelirse Galatasaray'ı şampiyon yapar" şeklinde yorumlarda bulundu.