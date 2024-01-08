Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrılığı gündemde! Sinan Engin çıldırdı: Niye bu kadar aşık oluyor ne aşkı ya?

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira sahadaki başarısıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemde. Devrim Özkan ile aşk yaşayan futbolcunun aşk hayatı biraz karıştı.

Özkan ile Torreira birbirlerini takipten çıkıp sosyal medyada fotoğraflarını da silince ayrılık dedikodusu yayıldı. Sinan Engin de yorumcusu olduğunu programda bu konuya değindi.

Sinan Engin bu konuda konuşurken sinirlenerek "Torreira'nın ilk flörtümü bu niye bu kadar aşık oluyor ne aşkı ya! Ne aşkı ya aşk ne ya aşk ne kardeşim ne aşkı ya! Topunu oynasın işine baksın kardeşim başka bir sevgili bulur kendini biter gider. Ama barışırlar" dedi.

Ertem Şener ise "Bulamaz, ölüyordu Devrim Özkan için ben böyle bir aşkı çok az gördüm" ifadelerini kullandı.





