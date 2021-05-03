Galaxy S21 FE yanlışlıkla ortaya çıktı

Samsung’un hayran kulübü GalaxyClub’da modelin adından ilk kez bahsediliyor ve uzmanlar, eğer çalışmalarda gerçekten bir Galaxy S21 FE varsa, o zaman yıl içinde piyasaya sürüldüğünü görebileceğimizi iddia ediyorlar. Web sitesi, herhangi bir liste veya resim olmadan bir banner üzerinde kısaca Galaxy S21 FE adını gösteriyor.

GALAXY S21 FE'NİN ÇIKIŞI ÇOK YAKIN OLABİLİR

Mesajın bağlantısı, kullanıcıları Galaxy S21 serisinin karşılaştırma sayfasına götürüyor. Web sayfası, bu yıl herhangi bir zamanda bir Galaxy S21 FE’nin çıkma olasılığı anlamına gelebilir. Ancak resmi olarak hatayla veya başka bir şekilde adın web sitesinde yayınlanmasıyla ilgili başka yorum yapılmadı. ABD ve Güney Kore gibi diğer büyük Samsung web sitelerinde Galaxy S21 FE’den henüz bahsedilmedi, ki bu siteler sürümler hakkında başlıca bilgi sağlayan web siteleridir.

ABD ve Güney Koreli müşteriler, genellikle Samsung’un çeşitli ürün gruplarındaki ürün lansmanlarının ilk alıcıları oluyor. S21 FE gerçekten bu yıl pazara girerse, ABD ve Güney Koreli sitelerin muhtemelen birlikte bilgi vereceği düşünülüyor.