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Galaxy S22 serisi hakkında yeni bilgiler geldi

28.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sızdırılan görüntüler ve videolar, Galaxy S22’nin görünüş açısından Galaxy S21’den sadece biraz farklı olacağını gösteriyor. Telefon, önünde ortalanmış bir delik bulunan düz bir ekrana sahipken, arkada üç arka kamera bulunuyor.

Galaxy S22 serisi hakkında yeni bilgiler geldi

Galaxy S22 ve Galaxy S21 arasındaki en büyük fark, birincisinin kamera modülünün Galaxy S21’deki gibi çerçeveye kaynaşmamış olmasıdır. Keskin gözleri olanlar bunun Samsung’un yaklaşan Galaxy S21 FE için kullanacağı tasarımın aynısı olduğunu fark edecekler.

Telefonun çevresinde anten hatları var ve alt kısımda SIM tepsisi, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Düğme yerleşimleri de Galaxy S21’den farklı değil.

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Daha önceki raporlar, Galaxy S22’nin öncekinden daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Sızıntılarda yer alan boyutlar 146 x 70.5 x 7,6 milimetre olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de bu boyutlar telefonun 151,7 x 71,2 x 7,9 milimetre boyutlarındaki Galaxy S21’den daha kısa olduğunu, ancak daha geniş ve daha kalın olduğunu gösteriyor.

SAMSUNG GALAXY S22 PLUS/S22 PRO

Samsung, Galaxy S8’den bu yana Galaxy S serisi için “Plus” takma adını kullanıyor ancak OnLeaks’e göre Galaxy S22 serisi için bu durum “Pro” olarak değişiyor olabilir. Ancak somut kanıtlar ortaya çıkana kadar Galaxy S22 Plus olarak anılacak.

Galaxy S22 gibi Galaxy S22 Plus da önemli ölçüde selefi ile farklı olmayacak. Buna göre telefon, Ayrıca düz bir ekrana ve öne bakan tek bir kamera için ortalanmış bir delme deliğine sahip. Arkada Galaxy S21 Plus’ınkine benzer bir muhafaza içinde üç kamera var, ancak kamera muhafazası çerçeveye kaynaşmamış.

Galaxy S22Plus, 157.4 x 75,8 x 7,6 milimetre (kamera çıkıntısıyla birlikte 9,1 mm) ölçülerinde öncekinden daha küçük. Telefonun daha küçük uzunluğu, Galaxy S21 Plus’tan daha küçük bir ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor.

Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22 Plus, piyasaya bağlı olarak Exynos ve Snapdragon seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Yüksek yenileme hızlarına sahip AMOLED ekranlara, ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacaklar ve Android 12'yi çalıştıracaklar. Ancak hiçbir telefonun şarj cihazıyla birlikte gönderilmesi beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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