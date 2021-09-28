Samsung Galaxy S21 FE iptal edilebilir! İşte nedeni

Samsung Galaxy S21 FE tam bir bilmeceye dönüştü desek yeridir. Çünkü telefon, bir türlü piyasaya sürülmedi. Bu ayın başlarında ise Galaxy S21 FE'nin ekim ayında görücüye çıkabileceği bildirilmişti. Fakat gelen son bilgilere göre Samsung fanlarının merakla beklediği akıllı telefon hiç tanıtılmayabilir.

SAMSUNG GALAXY S21 FE İLE TANIŞMA İHTİMALİMİZ AZALDI

Güney Kore'den gelen bir haber, Samsung Galaxy S21 FE'nin iptal ettiğini ortaya koydu. Habere göre bir Samsung yetkilisi, ekim ayının ortasında gerçekleşmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinin iptal edildiğini söyledi. Bu, telefonun hiçbir zaman çıkış yapmayabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca şirket yetkilisinin, Samsung'un Galaxy S21 FE'yi hiç piyasaya sürmemeyi düşündüğünü belirttiğine yönelik bir iddia da mevcut.

Haberde, iptal iki nedene bağlanıyor. Bunlardan biri Galaxy Z Flip 3'ün çok iyi satması, diğeri ise devam eden küresel çip krizi. Tüm bunlara rağmen Galaxy S21 FE'nin sınırlı pazarlarda satışa çıkma olasılığı da var.

Ancak Samsung, henüz Galaxy S21 FE'nin geleceğine yönelik resmi bir açıklama yapmış değil.

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S21 FE, 120 Hz yenileme hızı sunan 6,5 inçlik Super AMOLED ekrana, 32 MP selfie kamerasına sahip. Cihaz, Snapdragon 888 işlemci , 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama kullanıyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında ise IP68 sertifikası, stereo hoparlör, 5G ve 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil yer alıyor.

