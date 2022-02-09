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Galaxy S22 serisi iPhone’ların yeni rakibi oldu: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

09.02.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy S22 ailesini tanıttı. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan ailede Galaxy S22 Ultra modeli Galaxy Note ailesinden tanıdığımız dahili S Pen yuvasıyla dikkat çekiyor. Galaxy S22 ailesinin özellikleri ve fiyatları da merak edilenler arasında bulunuyor. İşte iPhone rakibi Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları ve özellikleri...

Galaxy S22 serisi iPhone’ların yeni rakibi oldu: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung, Galaxy S22 ailesini tanıtmak için günler önce tarih vermiş ve 9 Şubat’ı işaret etmişti. Galaxy S22 ailesi tanıtılmadan önce birçok sızıntı da yapılmış ve Galaxy S22’nin özellikleri ve fiyatı ile birlikte Galaxy S22 Plus’ın özellikleri ve fiyatı hakkında bazı iddialarda bulunulmuştu. Aynı zamanda Galaxy S22 Plus’ın fiyatı ve özellikleri için de dikkat çeken bazı yorumlar yapılmıştı. Nitekim Samsung bugün saatler 18:00’ı düzenlediğinde beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini başlattı ve Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra’dan oluşan aileyi resmen tanıttı.

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SAMSUNG GALAXY S22’NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy S22’nin özellikleri arasında 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz, HDR 10+ özellikli 6.1 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X bir ekran var. Pazara göre 4 nm Exynos 2200 / Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelen Galaxy S22, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı sunuyor. IP68 sertifikalı telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 10 MP selfie kamerası kullanıcılara eşlik ediyor. Telefon 3.700 mAh’lik bir pile sahip ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazın arkası ise bu kez plastik değil, cam.

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SAMSUNG GALAXY S22 PLUS’IN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy S22 Plus’ta ise Galaxy S22’den farklı olarak 6.6 inçlik bir ekran ile karşılıyoruz. Bunun dışında her iki telefonun işlemcisi, genel tasarımı, kamera özellikleri, depolama ve RAM seçenekleri aynı. Ancak Galaxy S22 Plus’ta 4.500 mAh kapasitesinde bir pil bulunuyor ve bu pil 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Son olarak hem Galaxy S22'nin hem de Galaxy S22 Plus'ın Android 12 ve OneUI 4.1 ile kutudan çıktığını hatırlatalım.

Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

Samsung Galaxy S22'nin fiyatı 799 dolardan başlıyor.

Samsung Galaxy S22 Plus'ın fiyatı

Samsung Galaxy S22 Plus'ın fiyatı 999 dolardan başlıyor.

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NOTE AİLESİ İLE GALAXY S AİLESİNİ BİRLEŞTİREN CİHAZ: İŞTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yukarıda da söylediğimiz gibi, Galaxy S22 Ultra’yı Note ailesi ile Galaxy S ailesini birleştiren cihaz olarak tarif etmek mümkün. Çünkü Galaxy S22 Ultra, bir S Pen’e ve dahili bir S Pen yuvasına sahip. Böylece S Pen, telefonun içindeki yuvaya takılıp taşınabiliyor; aynı Note modellerinde olduğu gibi.

Galaxy S22 Ultra

Biraz da Galaxy S22 Ultra’nın diğer özelliklerinden bahsedelim. Galaxy S22 Ultra’nın özellikleri arasında 1440 x 3080 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz, HDR10+, 1.750 nit parlaklık özellikli 6.8 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2x ekran yer alıyor. IP68 sertifikalı telefon pazara göre Exynos 2200/Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile çalışıyor. 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB/512 GB/ 1 TB depolama alanı sunan Galaxy S22 Ultra, arkasında 108 MP ana kamera, 10x optik zoom yapabilen 10 MP periskop telefoto kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Ön tarafta ise 40 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor. Pil kapasitesi 5000 mAh olan telefon, 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Yeni entegre S Pen, güncellenmiş 2,8 ms gecikme süresine sahip.

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Samsung Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı

Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı 1.199 dolardan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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