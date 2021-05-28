Galaxy Z Flip 3 ile selefi arasında benzerlik olabilir

Samsung’un, çift ana kamera ile mat bir cam kaplamayı paylaşan daha büyük bir dış ekranla Galaxy Z Flip3’ün tasarımını değiştireceği konuşuluyor. Toplam kamera sayısının ise üç olması bekleniyor. Muhtemelen dışarıda geniş ve ultra geniş, içeride ise bir selfie (muhtemelen Galaxy Z Fold3 gibi bir ekranın altında) kamera olacak.
Samsung, Galaxy Z Flip3’ü bir şarj cihazıyla bile gönderebilir, ancak yalnızca 15W’lık bir cihaz olduğu için heyecanlanmamak gerek. Temmuz ayı Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün duyurusunun yapılacağı ay olabilir ve Samsung bu yıl 7 milyon katlanabilir ürünün gönderileceğini tahmin ediyor. Cihaz hakkında bilinen bir diğer konu ise batarya özellikleri.
Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy Z Flip 3, orijinal Galaxy Z Flip modelinde de olduğu gibi 2.300 mAh + 903 mAh kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olacak. Bu noktada toplam 3.300 mAh’lik batarya günümüz şartları için yetersiz görünse de Samsung’un yeni modelde pil ömrünü iyileştirecek bazı optimizasyonlar yapacağı söyleniyor.
Adlandırma konusuna gelince kaynaklar, Samsung’un orijinal Galaxy Z Flip modelinin 5G yinelemesini serinin ikinci sürümü olarak sayacağını ve doğrudan ‘3’ model numarasına atlayacağını söylüyor. Böylelikle yeni Galaxy Z Flip, önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy Z Fold 3 ile aynı model numarasını taşıyacak.
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