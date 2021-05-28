Galaxy Z Flip 3 ile selefi arasında benzerlik olabilir

Samsung’un, çift ana kamera ile mat bir cam kaplamayı paylaşan daha büyük bir dış ekranla Galaxy Z Flip3’ün tasarımını değiştireceği konuşuluyor. Toplam kamera sayısının ise üç olması bekleniyor. Muhtemelen dışarıda geniş ve ultra geniş, içeride ise bir selfie (muhtemelen Galaxy Z Fold3 gibi bir ekranın altında) kamera olacak.

Samsung, Galaxy Z Flip3’ü bir şarj cihazıyla bile gönderebilir, ancak yalnızca 15W’lık bir cihaz olduğu için heyecanlanmamak gerek. Temmuz ayı Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün duyurusunun yapılacağı ay olabilir ve Samsung bu yıl 7 milyon katlanabilir ürünün gönderileceğini tahmin ediyor. Cihaz hakkında bilinen bir diğer konu ise batarya özellikleri.

İŞTE GALAXY Z FLIP3'ÜN BATARYASI İÇİN BİLİNENLER

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy Z Flip 3, orijinal Galaxy Z Flip modelinde de olduğu gibi 2.300 mAh + 903 mAh kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olacak. Bu noktada toplam 3.300 mAh’lik batarya günümüz şartları için yetersiz görünse de Samsung’un yeni modelde pil ömrünü iyileştirecek bazı optimizasyonlar yapacağı söyleniyor.