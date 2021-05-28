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  4. Galaxy Z Flip 3 ile selefi arasında benzerlik olabilir

Galaxy Z Flip 3 ile selefi arasında benzerlik olabilir

28.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşe göre Samsung’un bir sonraki kapaklı katlanabilir cihazı Samsung Galaxy Z Flip 3, selefi ile aynı şekilde, 183g ağırlığa sahip olacak. Ne yazık ki şu an için cihaz raporunda başka bilgi yok.

Galaxy Z Flip 3 ile selefi arasında benzerlik olabilir

Samsung’un, çift ana kamera ile mat bir cam kaplamayı paylaşan daha büyük bir dış ekranla Galaxy Z Flip3’ün tasarımını değiştireceği konuşuluyor. Toplam kamera sayısının ise üç olması bekleniyor. Muhtemelen dışarıda geniş ve ultra geniş, içeride ise bir selfie (muhtemelen Galaxy Z Fold3 gibi bir ekranın altında) kamera olacak.

Samsung, Galaxy Z Flip3’ü bir şarj cihazıyla bile gönderebilir, ancak yalnızca 15W’lık bir cihaz olduğu için heyecanlanmamak gerek. Temmuz ayı Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün duyurusunun yapılacağı ay olabilir ve Samsung bu yıl 7 milyon katlanabilir ürünün gönderileceğini tahmin ediyor. Cihaz hakkında bilinen bir diğer konu ise batarya özellikleri.

İŞTE GALAXY Z FLIP3'ÜN BATARYASI İÇİN BİLİNENLER

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy Z Flip 3, orijinal Galaxy Z Flip modelinde de olduğu gibi 2.300 mAh + 903 mAh kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olacak. Bu noktada toplam 3.300 mAh’lik batarya günümüz şartları için yetersiz görünse de Samsung’un yeni modelde pil ömrünü iyileştirecek bazı optimizasyonlar yapacağı söyleniyor.

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Adlandırma konusuna gelince kaynaklar, Samsung’un orijinal Galaxy Z Flip modelinin 5G yinelemesini serinin ikinci sürümü olarak sayacağını ve doğrudan ‘3’ model numarasına atlayacağını söylüyor. Böylelikle yeni Galaxy Z Flip, önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy Z Fold 3 ile aynı model numarasını taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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