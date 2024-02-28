"1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti! Ebru Polat ekonomiden dert yandı villasını...

Şarkıcı Ebru Polat takipçilerden gelen sorulara zaman zaman yanıt veriyor zaman zaman da kendisi takipçilerine soru soruyor. Daha önce 'O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun' diye soranlara yanıt veren Polat "3.5 katlı 7 odalı benim evim. Beykoz'daki villalar böyle eski ve bakımsız biraz ama 1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti.
Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılarlarla hafızalara kazınan Ebru Polat sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Şarkıcı son olarak yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Polat, maddi anlamda durumunun iyi olduğunu ama hayat pahalılığın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.
Polat, "Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı" dedi.
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor, güzellik salonumuz o kadar harika gidiyordu ki bu son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların" diyerek sitem etti.
Kalbinin boş olduğunu söyleyen Polat, "Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı, bekarlık daha güzel, böyle mutluyum" ifadelerini kullandı.