"1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti! Ebru Polat ekonomiden dert yandı villasını...

Şarkıcı Ebru Polat takipçilerden gelen sorulara zaman zaman yanıt veriyor zaman zaman da kendisi takipçilerine soru soruyor. Daha önce 'O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun' diye soranlara yanıt veren Polat "3.5 katlı 7 odalı benim evim. Beykoz'daki villalar böyle eski ve bakımsız biraz ama 1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti.

