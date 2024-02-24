10 saatlik uçuştaki koltuk yatırma tartışması sosyal medyaya taşındı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü: Esktra para verin

TikTok'ta 'tfutchh' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın adeta yazılı olmayan seyahat görgü kurallarını sosyal medyada yeniden alevlendirdi. Üç günde iki milyondan fazla izlenmeye ulaşarak viral hale gelen görüntülerde gezgin Taylor , takipçilerine çetrefilli bir soru sordu. Genç kadın uçakta arkasında oturanların 10 saatlik uçuş için koltuğunu yatıramayacağını söylemeleri üzerine ne yapması gerektiğini sordu.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları koltuğu geriye yatırma kararında fazlasıyla haklı olduğunu dile getirirken bazıları ise bu davranışın kaba olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Rahat olduğunuz sürece başkalarının dizlerini kırıp kırmamanızın umurunda olmadığını çok yüksek sesle ve net bir şekilde belirtmenizi kesinlikle seviyorum" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Yaslanmak istiyorsanız ekstra bacak mesafesi olan koltuklar için fazladan para ödeyin, normal koltuklarda yaslanmak arkanızdaki kişiye karşı çok kabalık olur" yorumunu yaptı.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Biri üzerime uzanırsa tepsiyi açamıyorum ya da çantama ulaşamıyorum. Koltuğunu yüzünüze bastırmadan da ekonomiyle uçmak yeterince zor" yorumunda bulundu.
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Sizler uzanmanın kabalık olduğunu söylüyorsunuz ama aslında havayolu şirketine kızgınsınız. Koltukları büyütmek ve size daha fazla yer açmak için onlara e-posta gönderin" dedi.