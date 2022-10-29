Sosyal medya fenomeni Cris Galere ‘görünmez bikini’ trendine çabuk uydu! Tepki yağdı

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni geçtiğimiz aylarda kendisiyle evlenerek dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Gerçek aşkı bulamadığı için kendisiyle evlenmeye karar verdiğini dile getiren fenomen kısa sürede boşanmıştı. Sosyal medyadan sık sık müstehcen pozlarını yayınlayan Galera, son olarak ‘görünmez bikini’ trendini sergilediği bir paylaşım yaptı. 35 yaşındaki Cris Galera, Instagram'da görünmez silikondan yapılmış kayışlara sahip bikinisiyle poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Galera, “Tabiat Ana! Vücuttaki güneş işaretinin çizgileri, sanki bantla bronzlaşıyormuşsunuz gibi mükemmel simetrik." notunu ekledi. Galera’nın deniz kenarında çekilen pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmel! Bu güzellik ne böyle?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle günlük kullanıma uygun bir trend değil” yorumunu yaptı.