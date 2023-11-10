Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot Instagram'ın limitlerini zorladı! Kıyafetlerini çıkartıp kendisini yere attı... O anlar gündem oldu

Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Mathilde Tantot aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yine cesur bir pozunu yayınladı. Fenomen isim ayna karşısına geçerek verdiği cesur poz geleneğini bozmadı ve bu kez hayranlarının karşısına kıyafetlerinden vazgeçerek çıktı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, kıyafetlerini çıkartarak siyah dantel detaylı bir iç çamaşırı takımıyla poz verdi. İç çamaşırı takımını beyaz çorap ve siyah ayakkabılarla tamamlayan Tantot bacaklarını yukarı doğru kaldırarak ayna karşısına geçti. Fenomen ismin pozu beğeni topladı.







