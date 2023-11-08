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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, 'sansürlenmiş' tarzıyla olay yarattı! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, 'sansürlenmiş' tarzıyla olay yarattı! "Eteğinin boyu neredeyse bir karış"

    08.11.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinin beğenisini topladı. Fenomen isim son model bir spor arabanın önünde verdiği pozuyla hayranlarından tam not aldı. Llewellyn'in süper mini eteğindeki 'sansürlenmiş' ifadesi hayranlarının ilgisini çekti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Llewellyn, tül detaylardan oluşan bir bluz ve süper mini eteğiyle kamera karşısına çekti. Bir otoparkta pembe lüks arabasının önünde poz veren fenomen isim kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    KENDİ SANSÜRÜNÜ KENDİSİ YAPTI

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Llewellyn, süper mini eteğini diz üstü çizmelerle kombinledi. Eteğinin üzerinde bulunan yazıdan ilham alan fenomen isim gönderisine, "Sansürlenmiş" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin güzelliğini övenler kadar kombinini eleştirenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eteğinin boyu neredeyse bir karış" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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