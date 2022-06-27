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2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı, kaldırıldı mı? Ne zaman yayınlanacak? 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa neden yok? Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen TV 8'in sevilen magazin programı 2. Sayfa 27 Haziran 2022 Pazartesi günü kanalın yayın akışında yer almadı. Programın yayınlanmadığını gören internet kullanıcıları; '2. Sayfa final mi yaptı, 2. sayfa kaldırıldı mı?' soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 27 Haziran 2022 ekrana gelmedi. Bu durum sebebiyle vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı, kaldırıldı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2. SAYFA NEDEN YOK?

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programı 27 Haziran 2022 Pazartesi günü ekrana gelmedi.
TV 8'in yayın akışında programın hafta boyunca ekrana gelmeyeceği görüldü.

2. SAYFA FİNAL Mİ YAPTI?

2. SAYFA FİNAL Mİ YAPTI?
2. Sayfa 24 Haziran Cuma günü canlı olarak ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. Programın yeni yayın döneminde ekrana gelmesi bekleniyor.

TV8 YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

TV8 YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ
06.30 Oynat Bakalım , 08.30 Çook Yaşa, 09.45 Canım Annem, 10.30 Gazete Magazin
13.00 Survivor Panorama / Canlı, 15.00 Annenin Sırrıdır Çocuk,
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Anahtar Kelimeler:
TV8
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