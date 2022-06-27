2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı, kaldırıldı mı? Ne zaman yayınlanacak? 27 Haziran 2022 Pazartesi

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 27 Haziran 2022 ekrana gelmedi. Bu durum sebebiyle vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı, kaldırıldı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...