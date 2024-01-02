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  4. 2024 yılı kehanetleri gündemdeydi! Japonya depremi sonrası akla Fransız filozof Nostradamus'un kehanetleri geldi

2024 yılı kehanetleri gündemdeydi! Japonya depremi sonrası akla Fransız filozof Nostradamus'un kehanetleri geldi

02.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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Fransız filozof Nostradamus'un kehanetleri gündemde... Nostradamus'un 450 yıldan önce ifade ettiği 2024 kehanetlerinden birinin gerçekleşme ihtimali sosyal medyada konuşuluyor. İklim krizine dair kehaneti gündem olan kahinin sözleri Japonya depremine yoruldu.

Fransız astrolog ve kahin Nostradamus, ölümünden sonra bile dünyayı büyülemeye devam ediyor. Gerçek adı Michel de Nostredame olan kahin, 450 yıldan uzun bir süre önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabındaki kehanetlerinin birçoğunun yıllar içinde gerçekleştiğini gördü.


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4 BÜYÜK KEHANET

Ünlü Fransız kahin ve astrolog Nostradamus'un, Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F Kennedy'nin vurulmasını, Covid pandemisinin başlangıcını ve hatta 2022'nin hayat pahalılığı krizini doğru tahmin ettiği söyleniyor.

Ünlü kahinin 1555'te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlandı ve tartışıldı. Nostradamus'un eserlerinde 2024 yılı için 4 büyük kehanet yer alıyor. Bunlar arasında jeopolitik çatışmalar, kraliyet kargaşası, yeni bir papa ve iklim felaketleri yer alıyor.

Nostradamus, bugün yaşadığımız şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin etmiş gibi görünüyor. Kahin, kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdı.

Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek "devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık" konusunda da uyarıda bulundu.

Medyumun hayranları bu kehaneti Japonya'da 1 Ocak Pazartesi günü meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarılarına atıf olarak yorumladı. Uzmanların başlangıçta dalgaların 16,5 ft (5m) yüksekliğe kadar ulaşabileceğini öngördüğü büyük bir tsunami uyarısını tetikleyen depremin ardından çeşitli bölgelerde yaşayanlara "derhal tahliye edilmeleri" söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Nostradamus kehanet sosyal medya
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