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23 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak?

23.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da nefesler tutuldu. Büyük finale sayılı gün kala hangi yarışmacının yarı finale gitmeye hak kazanacağı merak konusu oldu. Adada bu akşam gerçekleşecek o son oyun İstanbul'daki yarı finalin bileti olacak. Peki 23 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak? Detaylar haberimizde...

Fenomen yarışma Survivor için geri sayım başladı. Büyük final yaparak 2021 sezonunu kapatacak olan yarışmada bu akşam oynanacak oyun, yarışmacılar için son düzlük. Ada da oynanacak oyunun ardından bir kişi elenirken, diğer kişi ise İstanbu'lda olacak yarı finale katılmaya hak kazanacak. Peki 23 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak? İşte ayrıntılar...

Survivor yarı finaline giden ikinci isim belli oldu mu?

Survivor'da bu akşam nefesler tutulacak. Büyük final öncesi son eleme yapılarak yarı finale gidecek isim belli olacak.

SMS OYLARI HER ŞEYİ BELİRLEDİ

SMS OYLARI HER ŞEYİ BELİRLEDİ
Önceki akşam yayınlanan bölümde Ayşe, Poyraz ve Berkay arasında oylama yapılmıştı.

BERKAY ADAYA VEDA ETTİ

BERKAY ADAYA VEDA ETTİ
Açıklanan SMS oylamasına göre diğer arkadaşlarından daha az oy alan başarılı yarışmacı Berkay Yuvakuran adaya veda etti.

AYŞE VE POYRAZ ADADA KALDI

AYŞE VE POYRAZ ADADA KALDI
Berkay'ın vedası arkadaşlarını göz yaşlarına sokarken, Ayşe ve Poyraz ise adada kalmaya devam etti.

İKİNCİ ADAY KİM OLACAK?

İKİNCİ ADAY KİM OLACAK?
Gözler ise bu akşam oynanacak son oyunda. Ter dökülecek son oyunda galip gelen o isim İstanbul'da gerçekleşecek olan yarı finale gitmeye hak kazanacak.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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