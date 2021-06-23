23 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak?

Fenomen yarışma Survivor için geri sayım başladı. Büyük final yaparak 2021 sezonunu kapatacak olan yarışmada bu akşam oynanacak oyun, yarışmacılar için son düzlük. Ada da oynanacak oyunun ardından bir kişi elenirken, diğer kişi ise İstanbu'lda olacak yarı finale katılmaya hak kazanacak. Peki 23 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi? Survivor yarı finaline giden ikinci isim kim olacak? İşte ayrıntılar...

Survivor yarı finaline giden ikinci isim belli oldu mu?

Survivor'da bu akşam nefesler tutulacak. Büyük final öncesi son eleme yapılarak yarı finale gidecek isim belli olacak.

SMS OYLARI HER ŞEYİ BELİRLEDİ Önceki akşam yayınlanan bölümde Ayşe, Poyraz ve Berkay arasında oylama yapılmıştı.

BERKAY ADAYA VEDA ETTİ Açıklanan SMS oylamasına göre diğer arkadaşlarından daha az oy alan başarılı yarışmacı Berkay Yuvakuran adaya veda etti.

AYŞE VE POYRAZ ADADA KALDI Berkay'ın vedası arkadaşlarını göz yaşlarına sokarken, Ayşe ve Poyraz ise adada kalmaya devam etti.