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  4. 5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın'ın filtresiz hali sosyal medyayı salladı

5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın'ın filtresiz hali sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 08:30
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Kendisini şovmen yanıyla tanıdığımız şarkı sözü yazarı olan pop müzik sanatçısı Kuşum Aydın son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti. Daha önce katıldığı bir programda 5 ayda 17 kilo verdiğini söyleyen Kuşum Aydın bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Kamuoyunda 'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti. 5 ayda 17 kilo verdiğini söyleyen Kuşum Aydın zayıflama sırrını da açıklamıştı.

Kuşum Aydın "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

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Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup, sahnelere küsen Kuşum Aydın bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim 'Güzel ışık var sıfır filtre yemin ederim' notu ile filtresiz halini paylaştı.

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Kuşum Aydın filtresiz fotoğrafından sonra filtreli halini de paylaştı. Ünlü ismin pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
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Kuşum Aydın
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