HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.11.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde İzmir'den gelen bir haber Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşları 1,2,3,4 ve 5 olan küçük kardeşler evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti. Annenin gözaltına alındığı olayda yeni detaylara ulaşıldı. Çocuklarını sürekli evde bıraktığı tespit edilen annenin evden çıkarken kapı kolunu çıkarıp gitti ortaya çıktı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Dehşet anlarını anlatan komşulardan Esma Şahin, “Hepsi üst üste ölmüşler. Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu. O çocuklar 24 saat hep içerdeydi, çok acı bir olay. Annesi çocukların cansız bedenini dışarıya koymuştu gittiğimizde” dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

KAPI KİLİTLİYDİ...

KAPI KİLİTLİYDİ...

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

BABA CEZAEVİNDE

BABA CEZAEVİNDE

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir’i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞ"

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞ"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.

"O ÇOCUKLAR AÇ GİTTİ"

"O ÇOCUKLAR AÇ GİTTİ"

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, “Annesi çocukların cansız bedenini hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu.

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir anne kardeş
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

Bir gün arayla iki ayrı skandal! Önce 12 ardından 13 yaşındaki küçük kız doğum yaptı... 'Her şey gözlerimin önünde yaşandı'

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e kötü haber! Başsavcılık...

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e kötü haber! Başsavcılık...

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.